Выставка уникальных кукол и не только кукол…

«От сердца к сердцу» - так называется выставка трех подруг-художниц Натальи Сафроновой, Ирины Сахаровой и Юлии Антуфьевой, торжественное открытие которой состоялось 23 июля в Приморском государственном объединенном музее имени В. К. Арсеньева.

Авторы выставки родом из небольшого городка на юге Красноярского края – Минусинска. У каждой из них своя специализация в искусстве: Наталья Сафронова делает бесподобных коллекционных кукол, в каждую из которых, по ее же словам, она вкладывает душу, тем самым «оживляя» свои творения, Ирина Сахарова занимается живописью, вышивкой, запечатлевая красоту окружающего мира с помощью акварели, Юлия Антуфьева специализируется на русской традиционной вышивке и создании фольклорных костюмов. И все эти воплощения искусства три подруги «подарили» не только друг другу, но и гостям выставки. Самое главное, что коллекционная кукла, живопись, фольклорный костюм, графика, витраж, головные уборы, гобелен, представленные гостям музея красиво вписались в зал в музее имени В. К. Арсеньева, стали сочетаться друг с другом, дополнять друг друга и создавать неповторимую атмосферу, отражающую быт русских красавиц предыдущих веков.

Выставка «От сердца к сердцу» открыта для посетителей с 18 июля, но торжественное открытие с присутствием авторов, теплыми словами гостей и администрации музея, заводными песнями и плясками народов Древней Руси состоялось спустя практически неделю. Но уже в первые дни, по словам организаторов, выставка привлекла немало ценителей исконно русского женского творчества.