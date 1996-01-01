Путешествия Ганина в стиле граффити

С 31 июля в галерее PORTMAY работает персональная выставка Владимира Ганина «Путешествия в стиле граффити». Владивосток - уже второй пункт назначения этой транзитной экспозиции, которая прибыла из Санкт-Петербурга, хотя сами работы созданы в Китае .

Автор этого международного проекта еще в девяностых годах прошлого века, когда учился в Дальневосточном институте искусств, выставлялся не только в городах Дальнего Востока, Москве, Петербурге, но и в Макао, Гонконге, Нью-Йорке. Более того, первые коллективные и персональные выставки у него произошли именно за границей. «Дети перестройки», «Новая волна», «Ветер перемен», «Неизвестная Россия», «Новый русский авангард» - это все реальные зарубежные выставки, в которых участвовал Владимир Ганин, подтверждая своими картинами пафос этих многообещающих названий. Профессиональное чувство линии и цвета, раскованное ассоциативное мышление, способность с помощью приемов живописного монтажа соединять в пространстве одного полотна разные временные пласты и легкая, если не сказать виртуозная манера письма сразу же привлекли внимание специалистов и зрителей.

И это обстоятельство во многом определило творческую судьбу – с 2000 года художник живет в Китае, преподает в Хунаньском университете рисунок и живопись, много путешествует не только по отдаленным районам Китая, но и по всей Юго-Восточной Азии, добирается вместе со своими выставками до Европы и Америки. Собственно говоря, эти путешествия сквозь страны и культуры, сквозь исторические эпохи и стали содержанием творчества Владимира Ганина, определили особенности творческой манеры. Его живопись своими эстетическими принципами и самим содержанием - темами и сюжетами, связаны с мировой культурой, с жизнью современного Запада и стран Востока, где древность удивительным образом переплетается с последними проявлениями цивилизации, а потому и адресована мировому зрителю и галереям в самых разных точках света.

И вместе с тем Владимир Ганин - художник ярко выраженного индивидуального стиля, со своей палитрой тем, композиционных приемов и цветовой гаммой. Его живопись сегодняшнего дня – это выразительно сконструированный и по смысловому содержанию, и по колориту коллаж с элементами поп-арта. Но своеобразие, эстетическую привлекательность и современность его картинам придает активное использование приемов граффити, которыми художник пользуется изящно и со вкусом, наполняя совершенно иным содержанием – историко-культурным и лирическим по преимуществу.

Он свободно размещает в пространстве картины знаки памятников культуры: от архаики и древностей Востока – наскальных рисунков, ритуальных масок, барельефов из храмов Ангкора, столицы древних кхмеров, через античную мифологию и сюжеты эпохи Возрождения - до реалий сегодняшнего дня – дорожных указателей на многих холстах, или самолетов и автомобилей в работе «Сон». И все это скопление символов и артефактов цивилизации как раз в духе граффити покрыто цифрами, кусочками различных текстов, включая библейские, именами, аббревиатурами, обрывками этикеток, причем на разных языках – от иероглифов и латиницы до родной кириллицы.

Экспозиция «Путешествия в стиле граффити» видится единым сверкающим восточным ковром, этаким постмодернистским гобеленом, где в хаотичный узор сплелись география мира, времена и народы.