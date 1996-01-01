Би-би-си добрался до Владивостока

Съемочная группа телеканала BBC (Великобритания) при содействии компании «Российские железные дороги» проведёт во Владивостоке съемку серии фильма-кинопутешествия «Вокруг света за 80 дней».

В основу 6-серийного фильма положена история кругосветного вояжа, который герои фильма – ведущие популярного субботнего шоу на канале BBC – должны совершить за 80 дней на любых видах транспорта, кроме авиации. Эстафету от Улан-Удэ до Владивостока продолжат популярные обозреватели новостей канала BBC Луиз Минчин и Билл Торнбулл. Во Владивосток они прибыли 21 июля. Путешественники собирают поделки местных умельцев. Предметы народного творчества потом будут выставлены на аукционе, а все вырученные средства направят в благотворительный фонд телекомпании BBC «Нуждающиеся дети».