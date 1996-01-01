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Писатель жив, пока его читают
Презентация новой книги Татьяны Тутубалиной состоялась 22 июля в Клубе госпиталя КТОФ.
5 лет назад Владивосток и литературный мир потерял молодую талантливую журналистку и писательницу Татьяну Тутуб(А)лину-Марч(А)т. В память о Тане выходит в свет ее новая книга «Записки бравой пенсионерки: Цепная или народная реакция». Рассказы от имени пенсионерки Виктории Борисовны Шинковской впервые появились в Интернете на страницах Живого Журнала в 2003 г. Колоритная персона Шинковская завоевала интернет-пространство. Герои ее рассказов близки и понятны владивостокцам, прототипы персонажей живут в любой кооперативной пятиэтажке. Книга выходит ограниченным тиражом. В следующем году записки бравой пенсионерки войдут в новую редакцию сборника рассказов «Мой талисман - Владивосток». Ранее свет увидели книги «Новые русские рассказы и сказки», «Шантажисты не краснеют», «Мой талисман – Владивосток».
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