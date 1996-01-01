С 30 июля по 15 августа галерея АРКА представляет в рамках проекта «Фотомарафон» персональную выставку Надежды Антышевой.

Полароид не ушел от нас навсегда. Разве может умереть такое чудо? Бесспорно другое: полароид стал редким явлением в нашей жизни. Но он вернется. Он уже возвращается… 29 июля в галерее АРКА откроется выставка Надежды Антышевой «Под небом золотым есть город голубой». Серия работ создана автором под огромным впечатлением от рождения чуда моментальной фотографии.

Миф о городе вне времени и пространства. Городе, улицы которого уютно, как сытая кошка, свернулись на морском берегу. Городе, в котором девушки сказочнопрекрасны, а мужчины колоритны и сильны духом. Городе, где деревья и дома давно сплелись своими корнями, и оттого они умирают вместе, один за другим, потревоженные чьей-то извращенной мыслью. Городе, в котором все наоборот: небо до горизонта золотое, а берег, и дома, и люди, и кошки, и апельсины – все утонуло в голубом волшебном тумане… Этот город обозначен точкой на карте. А вы бывали в этом городе?