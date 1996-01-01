Писатель с большой дороги

Сейчас "грабитель века" Александр ШУРМАН находится в камере изолятора в ожидании суда. Как сообщает его адвокат Михаил ПОСТАНОГОВ, бывший инкассатор в своей книге "постарается описать все свои злоключения и причины, подвигнувшие его на столь дерзкий поступок. Он напишет, о чем говорил с главой банка, который ограбил, Германом ГРЕФОМ, обо всем, что он испытал и чувствовал".

По признанию преступника, он сильно раскаивается в содеянном. Он сожалеет, что его запомнят как самого дерзкого грабителя, а не как известного экономиста, которым он хотел стать. По замыслу Шурмана, книга будет состоять из четырех частей: "Причины", "Ограбление", "Арест" и "Покаяние".

Как рассказал адвокат инкассатора, преступник впал в отчаяние после того, как ему пришлось сворачивать свой маленький бизнес, связанный с перевозкой пассажиров. "У меня семь "ГАЗелей", - пишет в своих мемуарах, отрывки из которых приводит сайт Life.ru, Шурман. - Семь! Все взяты в кредит. Надо погашать долги, но откуда взять денег? Доходов-то нет. До сих пор комитет по транспорту не дает мне разрешения встать на определенный маршрут, чтобы ездить по городу и развозить пассажиров. Всем нужны деньги... Понятное дело, чиновники хотят, чтобы я "дал им на лапу". Не получат! Ничего они от меня не получат!"

Однако Шурману так и не разрешили встать на маршрут. По словам инкассатора, его вынудили продать "ГАЗели". "Другого выхода нет. Надо погашать кредиты. Либо я продолжал бы биться головой об стену чиновничьего беспредела, либо наше с Леной имущество арестовали бы из-за долгов по кредитам. Ну и что? Получили? Сломали меня?! Радуйтесь... Хорошо, раз вы не хотите по-хорошему, будем действовать как получится... Я уже понял, что лучше украсть миллион, чем пытаться заработать его честно!"

Именно тогда Александр Шурман начал задумываться об ограблении банка. А главу о том, как он совершил это преступление, инкассатор начинает так: "Неужели получилось?!. Я владелец 250 миллионов! Боже мой, с ума сойти! Вот ты попал, парень... Вчера все происходило как будто не со мной. Мы с напарниками приехали за деньгами. Кассир выдал нам опечатанные мешки, я взял чек, посмотрел сумму перевозимых денег... Господи, 250 миллионов! Сегодня мы перевозим кучу денег! Все. Решено - либо сегодня, либо никогда! Все должно получиться!"

В настоящий остросюжетный триллер превращается повествование Шурмана в главе "Ведро": "И сдалось мне это пластмассовое ведро. Я - миллионер! Хожу с ним по городу как дурак. Знали бы прохожие, сколько здесь денег. Пять лимонов! Сам еще до конца не могу поверить... Вчера еще был простым инкассатором, а сегодня миллионер! Только вот некуда приткнуться этому миллионеру... Сегодня утром разрезал один из банковских мешков, взял пять миллионов на карманные расходы, вышел на трассу, чтобы встретиться с человеком, который передаст ключи от квартиры, которую мне сняли за пару дней до ограбления. Схоронюсь там, посижу, поживу, пока страсти не улягутся... Потом буду думать. Уже час жду, а его все нет... Поймал попутку. И вот я уже в городе! Хожу по Перми, надеюсь встретить своего спасителя. Его нет нигде! Наверное, меня сейчас ищут. Чтобы немного отвлечь от себя внимание, я купил ведро и переложил туда деньги, чтобы карманы не оттопыривались. Теперь я не так заметен. Если кто-то и увидит меня, то, скорее всего, запомнят ведро... Сколько я уже брожу по городу? Час? Где этот парнишка? Где ключи? Заметут ведь! Пора уходить..."

Грабитель еще несколько часов бродил по центру Перми и остался незамеченным. Затем он ушел в сторону леса. "Кинули, - констатирует Шурман. - Ключей нет, квартиры нет, а жить где-то надо... Копать землянку? Придется..."

Тем временем следователи продолжают расследование похищения заветных 250 млн рублей. Теперь правоохранительные органы Перми решили использовать гипноз, чтобы "расколоть" тестя главного подозреваемого. Об этом рассказал начальник ГУВД Пермского края Юрий Горлов. Так милиционеры надеются узнать, где Рашид Салимжанов спрятал часть украденных денег.

По версии следствия, инкассатор Шурман успел до своего задержания передать 10 млн руб. своей жене Елене. Девять млн руб у женщины изъяли, а 1 млн она отдала на хранение своему отцу. Тот утверждает, что не помнит, куда спрятал деньги.