В музее им. Арсеньева отметили день рождения самого знаменитого русского за всю историю Голливуда

День рождения самого известного приморца за всю историю Голливуда – Юла Бриннера отметили в субботу в выставочном центре музея им. Арсеньева.

Юл Бриннер родился во Владивостоке 11 июля 1920 г. в знаменитой семье Бриннеров – пионеров-предпринимателей русского Дальнего Востока. Он стал единственным русским актёром, получившим приз американской киноакадемии. Юл был одним из первых выпускников знаменитой актерской школы Михаила Чехова, где потом учились такие голливудские знаменитости, как Энтони Куин, Мерлин Монро, Аким Тамиров и много других будущих звёзд.

Выставка «Юл Бриннер. Владивосток в Голливуде», представленная в честь дня рождения актера, состоит более чем из 50 фотографий, выписанных из коллекции Александра Васильева. Здесь можно увидеть Юла Бриннера в известном мюзикле «Король и я», кинофильмах «Браться Карамазовы», «Анастасия», «Великолепная семерка», «Тарас Бульба».