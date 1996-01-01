Недоступная история

Есть в нашем городе такие места, не посещать которые для культурного человека неприлично. Но не у всех хватает денег соблюдать приличие. В России слово «культурный» давно стало синонимом слова «богатый», но народ, желающий просвещаться, до сих пор к этому не привык, и все еще делает глаза «по пять копеек», видя немыслимые цены на билеты в музеи.

Местные достопримечательности многие уже привыкли наблюдать снаружи. Одно из самых популярных мест для туристов это подводная лодка-музей. Они ходят туда с удовольствием, особенно большими группами, для которых предусмотрены скидки и экскурсия. Владивостокцы же давно забыли туда дорогу – выкладывать 100 рублей за билет не многим хочется. Да и культпоходы целыми семьями никто не устраивает, иначе приходится делать выбор между музеем и обедом. Пока в России не научились делать деньги на всем, посетить сразу подводную лодку и знаменитый «Красный вымпел» можно было по одному билету за смешные деньги. А сейчас извините, историю родного края в книжках читайте и картинки рассматривайте. Зато название гордое еще с советских времен сохранилось: «Военно-исторический музей Тихоокеанского флота»…

Другая достопримечательность нашего морского города – океанариум тоже закрыта для людей со средним достатком. Экскурсия туда – необыкновенное событие для любого ребенка, который с удовольствием и любопытством готов рассматривать невиданных морских животных сутки напролет. Конечно, для детей в океанариуме делают хорошие скидки, но малыша туда одного не отправишь. Приходится родителям покупать билеты для себя за 200 рублей. А при выходе из здания усваивать не положительные впечатления от экскурсии, а мысль «этих рыб там бриллиантами что ли кормят?»…

Мало кто, правда, смог пройти мимо громкого культурного мероприятия 16 мая. В международный день музеев любой музей Россияне могли посетить бесплатно. Ну или почти любой… Многих удивил тот факт, что за посещение пяти музеев В.К. Арсеньева пришлось платить 100 рублей. Другое дело, что посетить все 5 музеев удалось только самым шустрым - на лестницах образовывались толпы желающих увидеть редкие экспонаты, в пробках из живых людей на один этаж любители искусства поднимались полчаса. Некоторые другие музеи установили обычные цены на билеты в «ночь открытых музеев», конечно, они пользовались меньшей популярностью. Бесплатно работали галереи современного искусства «Арка», «Portmay» и некоторые другие. Наблюдая все это, хочется узнать цель мероприятия. Если оно проводилось для того, чтобы дать людям возможность расширить культурные знания без больших растрат, то зачем было делать «ночь музеев» платной? Ведь, как оказалось, культурных людей у нас не так уж мало – только истинные ценители культуры будут переживать давку, стремясь попасть на следующий этаж музея.

Пока музейные кассиры пересчитывают прибыль, родители ищут пути духовного воспитания подрастающего поколения. Страшно подумать, кого вырастит наша страна со столь недоступной для масс культурой. Ведь культура – самое большое достояние страны, самая мощная сила воспитания патриотизма, позволяющая проникнуться духом родной страны во время наблюдения ее достижений разных эпох и взаимодействия с другими странами.