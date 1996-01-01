Последнюю новеллу Набокова закончит издание Playboy

Издание Playboy выиграло в аукционе на покупку авторских прав на последнюю незаконченную новеллу Владимира Набокова "Подлинник Лауры".

Писатель на смертном одре завещал наследникам уничтожить набросок. Вместо этого его сын Дмитрий решил продать права на новеллу через литературного агента Эндрю Вили. Напомним, Playboy в 1969 году печатал на своих страницах другую новеллу Набокова - "Ада". "Подлинник Лауры" рассказывает о несчастном браке толстого ученого с распутной женой. Playboy начнет публикацию произведения 10 ноября.