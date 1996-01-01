В Комсомольске-на-Амуре покажут "Свещенную Вселенную"

"Светящаяся Вселенная" - так называется фотовыставка-семинар, открывшаяся в художественном музее Комсомольска-на-Амуре. Экспозиция, ранее демонстрировавшаяся в Хабаровске, проводится в рамках мероприятий, посвященных Году Астрономии, объявленному ЮНЕСКО, сообщает РИА "Восток-Медиа". На выставке представлены фотографии планет Солнечной системы, галактик, звезд и туманностей, материалы по исследованию ауры человека, демонстрируются фильмы о Космосе, философии. Проводятся тематические семинары.