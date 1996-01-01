Культура уходит из приморской глубинки

В Кавалеровском районе из-за нехватки средств в местном бюджете закрываются очаги культуры в сельских поселениях - Устиновском и Зеркальненском. В Устиновском сельском поселении - 3 села, где проживают 960 человек. Во всех этих селах - Устиновке, Синегорье и Суворово - закрыты клубы, а в Синегорье и Устиновке с середины июня закрыты и библиотеки. Из-за дефицита поселенческого бюджета с марта клубные работники и библиотекари были переведены на 0,25 или 0,5 ставки, и их мизерные и без того зарплаты усохли еще больше. 0,25 ставки - это 700-800 руб., 0,5 - 1750 руб. С учетом районного коэффициента на руки библиотекарь стал получать 1900 руб. (0,25 ставки) или 3,8 тыс. руб. (0,5 ставки). Из-за низкой зарплаты клубные работники поувольнялись, а библиотекари из Синегорья и Устиновки в июне ушли в отпуск без содержания. Пока до августа.