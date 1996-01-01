Росбанк поддержал "Живой источник"

С 15 по 17 июля 2009 г. в Находке будет проведен детский этнический фестиваль "Живой источник" при поддержке администрации Находкинского городского округа, Приморской краевой общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр", а также информационно-правового центра коренных малочисленных народов Севера Приморского края "Сунейни". Фестиваль осуществляется в рамках IX конкурса Общероссийской грантовой программы "Новый день", созданной ОАО АКБ "РОСБАНК" и реализуемой при содействии филиала Благотворительного фонда "Чаритиз Эйд Фаундешн" в России (CAF Россия).

В рамках мероприятия продолжат свою работу этнический лагерь на базе туркомплекса на морском побережье "Мыс Красный", археологический лагерь "Палеодеревня". Участниками фестиваля станут детские этнические коллективы, в том числе представители культуры коренных народов Приморья.

Гости фестиваля познакомятся с древними жилищами от каменного века до средневековья, посетят гончарную мастерскую, попробуют национальную кухню, познакомятся с выставками. Самым ярким выступлением станут программы детского удэгейского ансамбля из села Красный Яр и Тернейского района. Хоровод дружбы вокруг костра и обряд шамана завершат первый день фестиваля.

Учредители фестиваля: МУК "Дом молодежи", Музейно-выставочный центр "Находка", ООО "Сихотэ-Алинь", молодежная организация "КЛИО".