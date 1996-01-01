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Замки из песка в честь дня рождения города
Так начинается не только стихотворение всем известного поэта, но это и название Фестиваля песчаных фигур, который состоялся в эти выходные на Спортивной Гавани. Этой же строчкой начинается стихотворение, которое придумали участники фестиваля.
Львы, дельфины, русалки, кальмары и даже Пушкинский сквер в миниатюре можно было увидеть в эти выходные на Набережной, всего 10 фигур из песка подарили городу его жители. В праздничном мероприятии мог поучаствовать каждый, создать свой символ любви к городу собралось 17 команд. Каждый год фестиваль имеет свою тематику, в соответствии с которой у каждого горожанина есть возможность преподнести любимому городу свой подарок, собственноручно вылепленный из песка. Уже известный жителям города, фестиваль проходит каждый год в начале июня, задержка произошла только в этом году. В прошлый раз в качестве темы была выбрана "Любовь к родине начинается с семьи" и люди лепили герб своей семьи, собирались именно семьи. А в этом году участники собрались самые разные - школы, университеты, просто друзья - главное, чтобы они могли работать вместе.
Основную фигуру - Пушкинский сквер лепили 9 часов подряд, причем создавали ее люди, которые с песком не работали, но это не помешало им вылепить из столь хрупкого материала грандиозное сооружение.
Организаторами выступила инициативная группа горожан, при поддержке городской администрации, Тихоокеанской мостостроительной компании и рекламного агентства "Хелиос".
-Мы хотели сделать подарок городу, - говорит Ольга ЕРМОШИНА, один из организаторов фестиваля, - в прошлом году это была арка, которая воссоздавалась на деньги горожан, и на энергии этого проекта решили еще что-то сделать. Стало понятно, что если хочешь получить подарок - его нужно сделать самому.
По окончании фестиваля участники, помощники и просто любопытные зрители запечатлелись на общей фотографии на фоне только что вылепленного сквера.
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