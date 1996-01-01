Праздничная программа дня города Владивостока началась с экскурсий

2 июля в рамках праздничных мероприятий приуроченных ко дню города некоммерческое партнерство "Туристское объединение международной интеграции "Окно в Евразию" и администрация столицы Приморья провели "Экскурсионный день" по историческим и памятным местам Владивостока.

Жители и гости города, посетившие абсолютно бесплатно экскурсии, увидели необычные памятники и памятные места, получили любопытную информацию об истории таких мест, как Эгершельд - в ходе экскурсии можно было узнать о военных моряках и переселенцах, о становлении торгового порта и крепости; Бухта Тихая - пешеходная экскурсия ознакомила с самым восточным районом города, его особенной "космической" направленностью, с историей военных событий начала XX века; так же улица Русская, Уссурийская железная дорога на первой речке.

Были и тематические экскурсии, на которых опытнейшие экскурсоводы Владивостока рассказывали о пребывании царской семьи Романовых в нашем городе, о Владивостокских вокзалах, военной славе. Так же экскурсанты познакомились с уютными уголками Пушкинской, с улицей Набережная, с историей православия в Приморье, историей "каменной летописи города".