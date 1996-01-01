Звук тромбона на остановке Луговая?

В честь дня города 2 июля на площади остановки Луговая прошло выступление музыкального коллектива - "Владивостокский брасс-квинтет".

Данное мероприятие состоялось по инициативе администрации г. Владивостока в рамках программы "Праздник в каждый дом".

"Владивостокский брасс-квинтет" существует в нашем городе уже более пяти лет и является непосредственным участником всевозможных джазовых фестивалей, неоднократно принимал участие в праздничных концертах посвященных дню города, однако, по словам одно из его участников в подобном месте - на площади Луговая - они играют впервые.

Выступление коллектива, начавшееся около 17 часов, длилось не больше часа. Исполняемый репертуар был самым разнообразным, впрочем, как и публика. Кто-то специально пришёл послушать игру духового оркестра, а кто-то просто шёл мимо и откликнулся на звуки трубы и тромбона.

Несмотря на то, что до официального празднования осталось еще немного времени, в день рожденья любимого города людям было приятно хоть на какое-то время окунуться в атмосферу праздника.