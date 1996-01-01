Пост - порт - город. Из истории Владивостока

В 1880 году Владивосток возводят в степень города. Начальником и первым военным губернатором стал контр-адмирал Александр Васильевич Фельдгаузен. Перед военным губернатором города стояла непростая задача.

Владивосток должен был стать и экономическим центром. А в 1879 г. в порт пришло лишь 43 коммерческих судна. Усилился отток населения из города. Уезжали образованные люди. Однажды из-за отсутствия юристов должности полицмейстера, пограничного комиссара и акцизного надзирателя исполнял письмоводитель казначейства - коллежский регистратор Янов. Обязанности прокурора вынужденно поручили отставному артиллерийскому кондуктору. Беспробудное пьянство, разврат и грабежи составляли обычное явление в тогдашней городской жизни. Ощутимо росло влияние китайцев, постепенно вытесняющих из жизни города владивостокских мещан. Эту ситуацию необходимо было решительно менять.

Помощь губернатору оказала администрация Приморья. Областное правление разрешило городской управе приписать к мещанскому обществу крестьян - старообрядцев сел Монгугай и Красный Яр, что находились на противоположном берегу Амурского залива. Трудолюбивые, отвергающие вино и табак староверы стали здоровым городским ядром. С их причислением к владивостокским мещанам, с запретом китайцам приобретать в городе недвижимость, с отстранением их от продажи вина и передачей легкового извоза россиянам городское мещанское сословие в значительной мере окрепло экономически. По предложению и настоятельной просьбе губернатора правительство согласилось оставлять одну пятую часть акцизных сборов в течение 10 лет в городской казне.

С помощью губернатора открывается Общество народных чтений, создаётся Общество изучения Амурского края и музей при нем. Понимая роль газеты, он поддерживает просьбу военного телеграфиста Саллогуба об её издании и разрешает печатать в военной типографии. По настоянию контр-адмирала Морское министерство выделило деньги на преобразование женской прогимназии в классическую гимназию.

Всеми силами губернатор поддерживал местных предпринимателей. Благодаря его содействию расширил деятельность Торговый дом "Кунст и Альберс", стала больше завозить товаров и продуктов фирма Чурина. Уже в 1881 г. на рейде порта бросили якоря более 70 торговых судов. Явился губернатор и инициатором первой "всенародной" переписи населения. Оказалось, что за три года его управления население города удвоилось.

В признание трудов губернатора, когда в 1886 г. он навсегда покидал Владивосток, городская Дума единогласно избрала его почетным гражданином города. В 1888 г. отдельное губернаторство было ликвидировано и Владивосток снова вошёл с состав Приморской области. В августе 1890 года город становится её административным центром с пребыванием в нём военного губернатора и областного правления. Пройдет всего два десятилетия, а изменения последуют чередой. Город переживёт три войны, три революции. Владивосток в 1903 г. станет конечной станцией Великого Сибирского рельсового пути. Его ледоколы первыми пройдут с одной зимовкой (1913 -1914 гг.) по Великому Северному морскому пути. С 1907 г. снабжение Колымы будет обеспечиваться через Владивосток.

Изменится культурная жизнь города. В 1899 г. начнёт деятельность антреприза А. Иванова, владельца театра "Тихий океан". Вскоре открываются театр "Золотой Рог" и Пушкинский театральный зал в Собрании приказчиков. К ним присоединится Общедоступный театр Нениной-Петипа в бывшем цирке Боровикса. С 1897 г. вначале в съёмных, а затем и в собственных небольших залах начинают демонстрацию фильмов частные кинотеатры.

Каждое лето проходят гастроли цирка шапито, а позднее открывается постоянно действующий цирк Боровского на ул. Комаровской.

Постепенно жизнь Владивостока изменялась к лучшему, но наступил 1914 г., а за ним пришёл и октябрь 1917 г. За пять лет гражданской войны город был не только центром области, автономии, но даже смог побывать в ранге столицы Приамурской республики. Но это будет совсем другая история.