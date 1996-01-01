Город через объектив камеры: лента времен

На прошлой неделе торжественно открылся ежегодный Международный фотофестиваль "Любимый город". Из года в год фотохудожники потрясают Владивосток новыми экспозициями. На этот раз в выставке приняли участие 120 авторов, они представили свыше 300 работ, отражающих многогранную жизнь Владивостока.

Такие фестивали администрация города совместно с Приморским отделением союза фотохудожников РФ проводит свыше 20 лет, начало было положено в 90-е годы, тогда прошел первый фестиваль детской и юношеской фотографии "Утро планеты". С тех пор было открыто огромное количество новых талантов и известных сейчас авторов.

-У молодых людей взгляд более интересный, более оригинальный, и, если хотите, свободный и экстравагантный, - говорит Юрий ЛУГАНСКИЙ, председатель приморского отделения фотохудожников России, заслуженный работник культуры, лауреат международных конкурсов, - именно поэтому у них широкое поле для творческих открытий. Есть множество фотографов, они работают на газеты, снимают на праздниках, но все они безлики, если посмотреть на их работы, создается впечатление, что вышли "из одной печи". Наш фотосоюз ищет таланты, помогает им проявиться, мы просматриваем первичный материал в несколько тысяч снимков и помогаем найти эту драгоценную крупинку, ради которой все затевалось.

В мероприятии участвуют как именитые мастера фотографии, так и юные фотографы, самому младшему - Алексею Смирнову - 12 лет. В числе авторов, представивших свои работы есть и такие известные личности как Илья Гробовенко, Мария Шульгина, Сергей Кирьянов, Юрий Луганский и многие другие, которые являются лауреатами и призерами международных, российских и зональных конкурсов и выставок.

Выставка - лучший способ сравнительных характеристик, направлений, движений, и даже если автор не прошел отбор, участвовать все равно нужно, ведь только в этом случае происходит анализ работ, а кто не участвует в выставках, тот не растет, он стоит на месте, ему некуда развиваться. Участники получают сертификат, что очень важно для тех, кто учиться оформительских, художественных факультетах, или хочет, к примеру, поступить во ВГИК, ну и, естественно, это всеобщее признание.

Всего было получено более 3 тысяч работ почти от 500 авторов, преимущественно молодых. В рамках фестиваля прошел конкурс фотографий по трем номинациям: "Город у моря", "Владивосток - глазами друзей", "Город - мой современник", "Свободная тема", здесь и были представлены фотографии большей части экспериментального характера. Фотографии разместят в залах Дома офицеров флота и в зале Научного музея ДВГУ, посмотреть их можно с 1 по 15 июля.