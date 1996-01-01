Сказки нашего городка…

Праздничное награждение призеров и победителей литературно-художественного конкурса "Придумай сказку о Владивостоке" прошло в городской библиотеке №6. Но подарки ждали не только участников конкурса, но и всех гостей церемонии - награждение прошло в обновленной модернизированной после капитального ремонта библиотеке, которая и порадовала всех присутствующих своей новизной и нарядностью.

Учредителями и организаторами конкурса, приуроченного к празднованию Дня рождения города, выступили управление культуры администрации Владивостока, муниципальное учреждение культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система". Всего в конкурсе приняло участие 135 человек в возрасте от 7 до 72 лет. По словам членов жюри, работы поражали своей оригинальностью, красочными эпитетами и любовью к своему городу, которая чувствовалась в сказках участников. В результате жюри особо отметили 33 творческие работы, хотя изначально планировалось наградить всего 9 человек в соответствии с номинациями: "Самая мудрая сказка", "Самая добрая сказка", "Лучшая семейная сказка", "Сказка-комикс", "Самая грамотная сказка" и др. Дополнительные номинации члены жюри придумали для того, чтобы наградить юные (и не только) дарования, сказки которых могли бы либо победить одновременно в нескольких номинациях либо не вписываются ни в одну номинацию, например, "Самая романтичная история" (по словам жюри, была только единственная работа, где присутствовала романтика) или "Самая актуальная сказка" (сказка на тему экологии нашего города).

В итоге участники получили свои призы и вместе с гостями и организаторами торжества унесли с собой море положительных эмоций и впечатлений.