Начос: новый вкус кино

Просмотр кинолент во владивостокском развлекательном киноцентре NewWave Cinema стал еще ближе к мировым стандартам и приобрел новый вкус - начос.

Кукурузные чипсы с двумя вариантами теплого соуса, подаваемые на удобных подносах с отделением для соуса, являются одним из самых любимых лакомств кинозрителей всего мира, постепенно вытесняя традиционный поп-корн. Кинотеатры крупных российских городов также начали вводить начос в ассортимент своих баров. Появились они и во Владивостоке - в NewWave Cinema.

Секрет вкуса нaчос - в соусе, с которым их едят. Подогретые чипсы в сочетании с сырным или овощным соусом знакомят с новыми вкусовыми ощущениями и приятно дополняют впечатления от кино.