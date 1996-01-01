Пушкинский сквер поднимется из песка в Спортивной гавани

В воскресенье 5 июля с 12.00 до 16.00 в Спортивной гавани пройдет традиционный ежегодный фестиваль творческих подарков городу под девизом "Я помню чудное мгновенье", приуроченный к 149-летию Владивостока. Фестиваль проводится при поддержке городской администрации, Центра корпоративного предпринимательства Владивостока и рекламного агентства "Хелиос".

Любой желающий может прийти и сотворить из песка что-нибудь грандиозное, создать свой символ любви к Владивостоку. В этом году в рамках фестиваля с помощью известных художников будет создаваться из песка Пушкинский сквер, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Как отмечают организаторы, фестиваль - это повод собрать горожан для совместного действия - сотворения творческих подарков нашему городу. Чтобы стать активным участником песчаного действа, необходимо зарегистрироваться по телефонам: 58-81-34 и 90-15-89.