Во Владивостоке заложили камень в основание памятника Петру и Февронии

Церемония освящения закладки камня на месте установки будущей скульптурной композиции святым Петру и Февронии прошла во Владивостоке во вторник 30 июня сообщает PrimaMedia.

Памятники святым благоверным Петру и Февронии устанавливаются в рамках Общенациональной программы "В кругу семьи".

С 28 июня по 8 июля в 10 городах всех семи федеральных округов России планируется установка скульптурных композиций "Святые благоверные Петр и Феврония Муромские", представляющих собой сцены из Жития Святых, или закладка камней в основание будущей скульптуры.

- Петр и Феврония стали на Руси символом любви и верности, вот и памятники возводятся для создания положительного образа семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, - отметил президент Общенациональной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец.

Инициативу по закладке памятника поддержал и артист Анатолий ЖУРАВЛЕВ, известный по картинам "Бедная Саша", "День рождения Буржуя", "Марш Турецкого".

Городские власти надеются, что установка скульптурных композиций положит новую традицию среди молодежи - в день бракосочетания посещать скульптуры Петра и Февронии, которые появятся в Покровском парке уже в 2010 г. Может быть, возродится и старинный обычай совершать помолвки 8 июля - в день святых благоверных Петра и Февронии Муромских.