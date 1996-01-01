Работы призеров фестиваля комиксов "Фуметто" представлены в "Горьковке"

В Приморской государственной публичной библиотеке им. А.М. Горького открылась выставка работ швейцарских художников, работающих в жанре комикса.

Работы швейцарских мастеров экспонировались на только что завершившемся Московском Международном фестивале рисованных историй "КомМиссия-2009", организованном при участии швейцарского фестиваля комиксов "Фуметто".

В зале библиотеки - лучшие работы пяти швейцарских художников - призеров фестиваля "Фуметто": Алекса БАЛАДИ, Кати РИКЕНБАХ, Фредерика ПЕТЕРСА, Пьера ВАЦЕМА, Кристофа БАДУ. Выставку представил министр посольства Швейцарии в Москве г-н Ханс-Руэди БОРТИС, находящийся во Владивостоке с рабочим визитом.