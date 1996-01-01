4 июля исполняется 20 лет со дня, когда на учебном парусном судне (УПС) Дальрыбвтуза "Паллада" впервые был поднят флаг тогда еще Советского Союза. Трехмачтовый фрегат - эксклюзивная визитная карточка Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, гордость современного парусного флота России, символ Владивостока - был спущен на воду со стапелей Гданьской верфи (Польша) в 1989 году.

Чистота - залог дисциплины

Свое "божественное" имя 20-летний юбиляр водоизмещением 2284 тонны получил в честь фрегата "Паллада" русского военного флота, построенного в Петербурге на Охтинской верфи в сентябре 1832 г. В середине XIX века на этом корабле был совершен дипломатический вояж из Кронштадта в Японию под командованием вице-адмирала Евмифия ПУТЯТИНА, увековеченный русским писателем Иваном ГОНЧАРОВЫМ в романе "Фрегат "Паллада"".

Судьба "Паллады", которой командовал вице-адмирал Путятин, печальна. В 1854 году, когда началась война России с Францией и Англией, корабль был затоплен в бухте Постовая Императорской гавани (сейчас Совгавань). Кто знает, быть может, если бы не эта трагедия, красовался бы сейчас героический фрегат на вечном приколе во Владивостоке или в Санкт-Петербурге. А почему бы и нет?

- Парусники бессмертны, если, конечно, своевременно проводить профилактику и делать им надлежащий ремонт. Тот же барк "Крузенштерн" бороздит моря с 1926 года, а барк "Седов" - с 1921 года. И ничего! - убежден капитан УПС "Паллада" Николай ЗОРЧЕНКО, отдавший этому кораблю 19 лет своей жизни из 55 прожитых.

Два десятилетия для парусника - действительно не срок. Тем не менее за эти годы "Паллада" очень изменилась, хотя внешне это незаметно. Как говорит капитан Зорченко, у судна поменялась "начинка", на смену морально устаревшим механизмам пришли новая техника и электроника. Первым делом на "Палладе" заменили отечественные электрические пишущие машинки на компьютеры и принтеры. Два года назад на капитанском мостике установили новое японское оборудование. Тогда же на "Палладе" поставили два мощных опреснителя по 135 тонн каждый. В бытовом отношении это был прорыв!

Сейчас экипаж "Паллады", а это 197 человек при полной походной комплектации, из них 146 курсантов, может пользоваться пресной водой без ограничений. А еще недавно во время похода на одного человека в сутки выделялось два ведра воды и… две минуты на помывку. Было дело, что из-за нехватки пресной воды курсанты даже робу стирали раз в неделю, а теперь - стирай хоть каждый день. Чистота - залог здоровья и дисциплины! И не только на корабле.

Паруса - мечта жизни

В день моего визита на УПС "Паллада" экипаж принимал на борт ящики и мешки с продовольствием: фрегат готовился к предстоящему походу к берегам Камчатки. По словам капитана Зорченко, со снабжением на "Палладе" тоже полный порядок, "курсантов кормят на 215 рублей ежедневно". В разговоре с капитаном, конечно же, мы затронули пресловутый кризис.

- Слава Богу, мы его пока не чувствуем! Рейсовые задания, запланированные год назад, выдерживаются. Более того, на будущий год у нас уже запланирован поход в Шанхай на открытие выставки "ЭКСПО-2010". Нашей "Палладе" предстоит стать экспонатом русской экспозиции, - с нескрываемой гордостью говорит Николай Кузьмич, приверженец морской романтики и алых парусов.

Он искренне считает, что в наш век электроники и кибернетики, когда умная техника выполняет практически всю работу за человека, даже поднимает и убирает паруса, без романтики не обойтись ни на море, ни в воздухе, ни на суше: "Без романтики жизнь серая".

- Для курсанта поход под парусом - мечта всей жизни! Многие парни специально идут учиться в Дальрыбвтуз, в Мореходный институт или Высший морской колледж, чтобы потом попасть на "Палладу". Курсант управляет парусами, а паруса тянут корабль - это все реальность, и никуда от нее не денешься. Эта реальность возбуждает, дисциплинирует и подтягивает! Курсанты приходят к нам на практику, практически ничего не умея. А через неделю они управляют парусами, как бывалые морские волки, - рассказывает капитан "Паллады".

Гостей было много

В музее УПС "Паллада", здесь же на борту корабля, хранятся памятные знаки о посещении портов практически всех морей и океанов: фрегат дважды ходил в кругосветку и многократно участвовал в международных парусных регатах, где, естественно, не обходилось без приключений.

Так, в апреле этого года из-за поломки верхней части фок-мачты "Паллада" сошла с дистанции очередного этапа Международного фестиваля парусных судов, стартовавшего в Нагасаки. Металлический лист, использованный для прокатки трубы мачты в ходе постройки, оказался с дефектом. Поломку устранили на верфях судостроительного завода в городе Йосу (Республика Корея), где, как известно, судостроение на очень высоком уровне, что гарантирует надежность ремонта. После сварки фок-мачта подверглась гомографированию - своеобразному сканированию - доскональному обследованию. Южнокорейские специалисты заменили на "Палладе" не только часть фок-мачты, но и скобы, талрепы, тросы натяжения (фордуны), произвели монтаж пяти рей.

А в 1991 году на "Палладе" случилось ЧП! Во время посещения одного из портов США с корабля сбежал курсант Роман ШАТЫЙ. Правда, он заранее написал заявление о желании остаться в Штатах.

- Он познакомился с танцовщицей в местном ресторане. И вроде бы сейчас живет счастливо. В заявлении он так и написал: "нашел свою судьбу". В 1992 году в Америке остались курсант из Новороссийска Максим НОВАК и наш повар. Они сошли на берег и передали мне через курсантов, чтобы их не ждали. Последствий после их побега никаких не было. Но больше с "Паллады" никто не убегал. Зато гостей у нас было много! - с улыбкой вспоминает капитан Зорченко.

Надо сказать, что "Паллада" - очень гостеприимный фрегат. Его палуба помнит каблуки короля Испании Сан Хуана Карлоса I, Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА, Ивара КАЛНЫНЬША, Александра Ф. СКЛЯРА, гостей III международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого", международного кинофестиваля "Человек и море", всех сразу и не упомнишь.

Однажды гостил на "Палладе" Вячеслав МАЛЕЖИК. Его так хорошо принимали, что, покидая фрегат, артист забыл свою гитару. После чего курсанты года три еще учились играть на "гитаре Малежика".

..За 20 лет на борту УПС "Паллада" прошли мореходную практику около 12 тысяч курсантов, студентов, кадетов и юнг. Поэтому в юбилей фрегата капитан Зорченко ожидает шквал поздравительных телеграмм со всех концов нашей огромной страны: сегодня бывшие курсанты работают от Калининграда до Чукотки. Традиционно 4 июля на борту фрегата - торжественное построение, прием гостей, а вечером - праздничный ужин со сладостями без ограничений. Курсанты - это же великовозрастные дети.

Но в этом году прием гостей не состоится и Владивосток праздника на знаменитом паруснике не увидит: сегодня, 2 июля, "Паллада" покидает родной порт, чтобы День рыбака встретить на Камчатке, а свой 20-летний юбилей - в море. Из гостей на борту судна-юбиляра будет Приморский краевой студенческий отряд, отправляющийся на путину на остров Шикотан. И еще в этот день капитан Николай Зорченко вручит членам экипажа памятные медали, отчеканенные в Китае.

С днем рождения, "Паллада"! Семь футов тебе под килем и попутного ветра!

Когда верстался номер

Как стало известно "ЗР", в канун Дня рыбака двум членам экипажа УПС "Паллада" в Калининграде будут вручены государственные награды. Напоминаем, что Указом Президента РФ орденом "За морские заслуги" награжден капитан "Паллады" Николай Зорченко, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - пять членов экипажа. За медалями ордена в Калининград отправятся старший помощник капитана по учебной работе Владимир Иванович РАМЕНСКИЙ и старший механик Петр Владимирович ХОЛДОБО. Остальные четверо награжденных получат награды к другому торжественному случаю. Редакция "ЗР" поздравляет тружеников моря с наградой!