В плену у монстров: во Владивостоке прошел концерт фестиваля "Монстры рока"

24 июня во Владивостоке на стадионе "Авангард" состоялся шестичасовой концерт международного фестиваля "Монстры рока" с участием звезд мировой рок-сцены - Scorpions, Kingdom Come, The Rasmus, а также "короля ужасов" Элиса КУПЕРА. Сегодня - время оглянуться назад.

Каждый делает свое

Помнится, когда все только затевалось, организаторы "Монстров рока", президент компании T.C.I. (Москва) Эдуард РАТНИКОВ и генеральный директор компании Jet Music (Владивосток) Дмитрий ДЕМИДКИН, на пресс-конференции в гостинице "Хендэ" обещали, что их проект запомнится надолго. А люди, его проигнорировавшие, будут жалеть об этом всю жизнь. Признаться, три месяца назад эти слова воспринимались как бравада и самореклама. И на то были основания.

Столицу Приморья трудно удивить масштабными мероприятиями в стиле "рок". К примеру, в истории Владивостока увековечились "Советско-японский рок-фестиваль" 1990 года, международный фестиваль "ВладиRockсток-96", где гостями были рок-группы из США, правда, в России доселе неизвестные.

Памятен нам и "пивной" фестиваль "РокОт Балтики" 2007 года на старом аэродроме на станции Седанка, "прославившийся" разгромом вагона электрички пьяными зрителями. И это не считая ежегодных бесплатных концертов на площади Борцов за власть Советов в честь Дня города с участием "Аквариума", ДДТ, "Мумий Тролля". Кстати, есть слух, что в этом году Илья ЛАГУТЕНКО сотоварищи вновь осчастливят нас на очередном дне рождения Владивостока.

Между тем устроители тура "Монстров рока" оказались провидцами. Со дня концерта прошла неделя, а жители и гости города нашенского, побывавшие на этом грандиозном шоу, до сих пор под впечатлением от свершившегося. Эмоции в основном положительные. Даже несмотря на кратковременный ливень во время шоу "вечного висельника" Элиса Купера, давку у входов на стадион, длинные очереди за гамбургерами и прохладительными напитками: одной торговой палатки для публики танцпола, а это почти шесть тысяч человек, оказалось недостаточно. Как прокомментировал этот момент Эдуард Ратников, "в России еще не научились зарабатывать деньги".

И здесь с Эдуардом можно поспорить. Может быть, кто-то и не научился, но только не милиционеры, рекрутированные охранять входы на стадион "Авангард" от безбилетников. Я самолично наблюдал, как сотрудники милиции во время концерта любезно разрешали безбилетным гражданам проскользнуть на танцпол за… 500 рублей. Многие зрители потом хвастались, что сэкономили, "дав менту на лапу "пятихатку". Трудно даже вообразить, какой поток "пятисоток" прошелестел мимо кассы!

На моих глазах капитан милиции безпрепятственно провел на концерт караван девиц, повелительно кивнув младшему по званию сотруднику милиции:

- Это со мной!

И тот пропустил, даже не проверив содержимое дамских сумочек и пакетов. Не отсюда ли пьяные личности на танцполе? Некоторые после концерта даже не могли встать, хотя спиртное в торговых палатках не продавалось и проносить его было категорически запрещено!

Также зрителям было запрещено фотографировать шоу, за этим строго следила милиция. Между тем представители правоохранительных органов на эти запреты чихали. Будто бы на них это табу не распространялось.

"Монстры" вернутся?

Для Владивостока визит "Монстров рока" был историческим событием. Без преувеличения. За шесть часов действа и очень скромные деньги, билеты стоили от 1500 до 4000 рублей, приморские зрители увидели на одной площадке четырех ярких представителей современной рок-сцены: американской, это Элис Купер и его команда, немецкой, Scorpions и Kingdom Come, и финской, это, конечно же, The Rasmus. И у каждого была своя индивидуальность, своя изюминка, свои поклонники.

Хотя, на мой взгляд, реальный "монстр" среди них - только великий и ужасный Купер. Именно его рок-спектакль впечатлил публику более всего. Такого шоу Владивосток еще не видел! Остальные участники концерта до почетного звания "монстров" пока не дотягивают. Даже несмотря на возраст коллективов и обилие в творческом багаже "платиновых" и "золотых" альбомов. Не говоря уже о юном и задорном The Rasmus, который завел публику с первых аккордов. Чего не удалось "старичкам" из команды Kingdom Come, после которых финны играли. Хотя Ленни ВОЛЬФ весьма старательно косил под Роберта ПЛАНТА, как известно, обожаемого в России. Но не сработало: клон - он и в Приморье клон, хоть и раскрученный.

Кстати, показатель значимости шоу "Монстры рока" - появление на сцене мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обратившегося с приветствием к зрителям и участникам шоу. Публика же восприняла появление Игоря Сергеевича как очередной PR-ход партии "Единая Россия": был слух, что "монстров рока" финансируют "единороссы". Иначе на какие шиши такой размах: шикарные гостиницы, во Владивостоке "монстры" жили в отеле Хендэ, самолеты, дорогостоящая реклама, аренда залов и стадионов плюс гонорар рок-звезд?

Поговаривают, что только за один концерт "монстры" на круг получали 13 миллионов рублей. А концертов в туре было семь. В Новосибирске шоу не состоялось по техническим причинам, но, согласно контракту, гонорар музыкантам все-таки выплатили.

- Денег "Единой России" в проекте нет! - рассказал "ЗР" Дмитрий Демидкин. - "Единая Россия" действительно проявляла огромный интерес к этому проекту. Но "Монстры рока" - это огромная машина, это предприятие, где все отработано до мелочей. И чем крупнее предприятие, тем оно менее поворотливое. И когда идея выстреливается, то до момента, когда все решено, проходит много времени. У нас уже не было временного буфера для обсуждения с "Единой Россией" этого вопроса, поэтому они не успели влиться в этот проект.

Подводя черту

В интервью "ЗР" Эдуард Ратников, оценивая шоу "Монстры рока" во Владивостоке, сказал, что концерт в Хабаровске, состоявшийся накануне, был мощнее и зрелищнее.

- Но в Хабаровске есть "Платинум Арена", а во Владивостоке - грязный стадион. В этом есть существенная разница между концертами. Тем не менее во Владивостоке первый блин вышел совсем не комом. Наши партнеры, организаторы концерта, проделали колоссальную работу! Такие проекты под силу только очень сильным людям, - подвел черту президент компании T.C.I.

В числе "сильных людей" была и компания MSM (Владивосток), предоставившая "Монстрам рока" 80% сценического оборудования. Остальное "железо" привезли из Хабаровска.

Кстати, Дмитрий Демидкин признался "ЗР", что есть идея сделать проект "Монстров рока" не одноразовым, а ежегодным! И опять на стадионе, потому что во Владивостоке нет приличного концертного зала на 5-7 тысяч мест, как в Хабаровске. Между прочим, именно благодаря "Платинум Арене" Хабаровск увидит группу "Раммштайн" весной 2010 года.