36 миллионов поводов зажечь свечу

В ночь с 21 на 22 июня стартует международная акция памяти "Свеча памяти и скорби: 22 июня". Накануне скорбной даты начала Великой Отечественной войны жители России, Белоруссии и Украины смогут почтить память погибших, поставив зажженную свечу на окно своего дома в 23 часа 21 июня

Цель акции - зажечь 36 миллионов свечей, столько жизней на фронте и в тылу унесла Великая Отечественная война. Инициатором мероприятия выступил Международный общественный центр "Свеча памяти". Организаторы считают, что акция должна объединить все поколения людей и призывают зажечь свечу у себя дома 21 июня либо в храме 21 и 22 июня. Поддержать акцию намерены молодежные объединения Владивостока и Совет ветеранов.

Но не все Россияне намерены зажигать свечи в памятный для нашей страны день. Жители страны среднего возраста, в большинстве своем не видят смысла в подобных акциях и не собираются зажигать свечи 21 июня. Возможно, причина этого в том, что они слышат о мероприятии впервые и просто не задумывались о важности этого события. Некоторые считают, что, если бы акция была уже достаточно распространена и все принимали в ней участие, то и они почтили бы память погибших ночью 21 июня. Возможно, сознание жителей России никогда не воспримет, почему государство тратит огромные деньги и усилия на такие акции, когда в стране не хватает денег на здравоохранение и другие немаловажные проблемы.

Молодежь настроена ничуть не лучше старшего поколения. Юные россияне считают, что погибшим такой акцией уже не поможешь, да и для ныне живущих это не столь важно. Не понимает молодое поколение, каким образом можно объединить людей, которые будут сидеть каждый у себя дома со своей свечой. Что ни говори, а про уроки патриотического воспитания у нас уже все забыли.

Но все же с особым энтузиазмом относятся к "Свече памяти" пожилые люди. Среди них много ветеранов, тех, кто наблюдал войну своими глазами. Они обязательно поставят свечи в память о тех, кто ушел из жизни на их глазах, в память о своих родных и близких. Многие поставят свечи в храмах. Ведь воспоминания о войне, затронувшей каждую семью, невозможно стереть из памяти.

Возможно, нашей стране не хватает духа единства, которым дышал бы каждый человек, дышал, осознавая все величие русского народа, а особенно тех 36 миллионов людей, отдавших свои жизни за то, чтобы мы сейчас имели возможность зажигать за них свечи хотя бы раз в год.