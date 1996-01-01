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Ностальгия по Куперу. Живьем.
24 июня во Владивостоке на стадионе "Авангард" состоялось 6-часовое шоу "Монстров рока": Scorpions, Alice Cooper, Kingdom Come и The Rasmus. Концерт проходит в рамках дальневосточной части всероссийского тура этого грандиозного проекта, организованного промоутерскими компаниями T.C.I. (Москва) и Jet Music (Владивосток).
А 23 июня генеральный Консул США во Владивостоке Том АРМБРУСТЕР устроил прием в честь "короля ужасов" Элиса КУПЕРА. На барбекю также присутствовали дочь рок-звезды 28-летняя Калика и барабанщик группы Scorpions Джеймс КОТТАК.
Винсент Деймон ФУРНЬЕ - это настоящее имя "великого и ужасного" Элиса Купера, и Джеймс Коттак оказались компанейскими парнями, без каких-либо комплексов "звезданутости". В то время, когда гости расслаблялись с бокалами красного и белого вина под "живое" музицирование местного детского ансамбля "Назад в будущее", именитые рок-музыканты без устали раздавали автографы и фотографировались с желающими, а таковых было человек 60! Представляете, какой натиск они выдержали!
Ребята из ансамбля исполнили для гостей классику советской эстрады, в том числе и песню "Куда уходит детство". Вряд ли Купер и Коттак понимали текст этого слезоточивого хита Аллы ПУГАЧЕВОЙ, но у большинства россиян, гостей господина Армбрустера, эта песня вызвала приступы ностальгии. Ее исполнение в присутствии Элиса Купера, запрещенного в СССР, по вполне понятным причинам прозвучало двусмысленно. Босоногое "совковое" детство не вернуть, а некогда опальный иностранный рок-идол сидит в двух шагах на стуле, в белых туфлях на босу ногу и потягивает низкокалорийную "колу" со льдом. Поскольку, с алкоголем и никотином господин Фурнье завязал еще лет 20 назад. Как говорится, времена меняются. Правда, и Советского Союза дано нет.
Один из гостей, директор художественной галереи "Артэтаж" Александр ГОРОДНИЙ, известный во Владивостоке меломан, показал Элису Куперу свой самодельный песенник в обложке из настоящей "джинсы", "изданный" им еще в 1972 году! В былинные времена, когда в Стране Советов не было ни Интернета, ни свободного доступа к рок-периодике и рок-литературе, такие рукописные талмуды, были у каждого уважающего себя советского меломана. В эти самопальные рок-энциклопедии с любовью заносилась информация с конвертов пластинок и тесты песен любимых групп. У Городнего восемь таких самиздатовских артефактов эпохи сгинувшего социализма!
Купер с явным удовольствием расписался на страницах песенника, посвященных его персоне, а потом увековечился на память с хозяином раритета.
- Мой друг, Серега КОХАНОВ, прислал из Канады свое фото с Юрием ШЕВЧУКОМ, ДДТ гастролировали в Канаде. Типа, это так круто! А я ему вышлю фото с Купером! У вас там Шевчук, а у нас во Владивостоке - Элис Купер! - улыбается счастливый Александр.
И еще Городний подарил легендарному музыканту футболку с символикой Владивостока.
- Пусть носит!! Это ему не шмутки с китайского рынка! Это настоящий коттон! - сказал Александр.
(На второй день визита во Владивосток, Купер побывал на китайском рынке на Спортивной, где, по его словам, отоварился под завязку, после чего стал похож на русского рок-музыканта. - Прим.авт.)
По общему мнению приглашенных, party в честь знаменитого "монстра рока" удалась, за что от всех гостей большое спасибо господину Армбрустеру и поварам, приготовившим всевозможную вкусную снедь: Юрию ЧЕРНОВОЛУ, Виктору БОГОМОЛОВУ и Сергею ГАЙДУКУ.
Интересно, какова была бы реакция рок-звезды, если бы Элису сказали, что мясо ему готовили не профессиональные повара, а сотрудники консульства: техник по обслуживанию здания, завхоз и садовник.
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