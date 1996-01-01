Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выпускники хореографического училища есть, а театра оперы и балета нет
Хореографическому училищу ДВГУ исполняется 15 лет. Сейчас идет неделя балета во Владивостоке: в течение этой недели в ДВГУ пройдет целый ряд мероприятий, посвященных этому юбилею, а главный концерт состоится 18 июня в FESCO HALL. Накануне празднования прошла пресс-конференция с участием преподавателей, воспитанников училища, солистов Красноярского государственного театра оперы и балета а также с участием солистов Корейского национального балета.
Пресс-конференция осветила многие наболевшие вопросы, касающиеся балета во Владивостоке, немного ознакомила с особенностями корейского балета а также приоткрыла завесу тайны успеха Хореографического училища ДВГУ и его выпускников.
В структуру Дальневосточного государственного университета Хореографическое училище вошло 7 лет назад и не только гармонично вписалось в систему классического образования университета, но и стало, по словам проректора ДВГУ по довузовскому образованию Андрей Шушин, своеобразной "визитной карточкой" ДВГУ:
- Многие гости, приезжая во Владивосток и посещая ДВГУ, стремятся познакомиться и с нашим Хореографическим училищем. И каждый раз гости приходят в восторг от этого учебного заведения, от педагогов и, самое главное, от наших замечательных учеников.
Известность и значимость Хореографического училища ДВГУ лишний раз подтвердилась и словами солистки Красноярского государственного театра оперы и балета а также выпускницы вышеобозначенного училища Александры Лукичевой. По ее словам, о Хореографическом училище ДВГУ воспитанники других хореографических школ знают не понаслышке: школа Виктора Васютина (который стоял у истоков Хореографического училища) известна и уважаема.
Мечтой педагогов и воспитанников училища, как и много лет назад, остается создание во Владивостоке театра оперы и балета, ведь выпускникам нашего хореографического училища приходится уезжать в другие города, чтобы реализовать себя.
Юных учеников Хореографического училища ДВГУ больше всего волновали вопросы самого процесса танца, каких-то технических тонкостей, и ребята смело атаковали профессионалов своими вопросами. Так, выяснилось, что партию можно разучивать целых 2,5 года.
Таким образом, за свои 15 лет деятельности хореографическое училище не только пополнило ряды профессионалов в этой области, но и подготовило прекрасную базу для создания во Владивостоке театра оперы и балета.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера