Выпускники хореографического училища есть, а театра оперы и балета нет

Хореографическому училищу ДВГУ исполняется 15 лет. Сейчас идет неделя балета во Владивостоке: в течение этой недели в ДВГУ пройдет целый ряд мероприятий, посвященных этому юбилею, а главный концерт состоится 18 июня в FESCO HALL. Накануне празднования прошла пресс-конференция с участием преподавателей, воспитанников училища, солистов Красноярского государственного театра оперы и балета а также с участием солистов Корейского национального балета.

Пресс-конференция осветила многие наболевшие вопросы, касающиеся балета во Владивостоке, немного ознакомила с особенностями корейского балета а также приоткрыла завесу тайны успеха Хореографического училища ДВГУ и его выпускников.

В структуру Дальневосточного государственного университета Хореографическое училище вошло 7 лет назад и не только гармонично вписалось в систему классического образования университета, но и стало, по словам проректора ДВГУ по довузовскому образованию Андрей Шушин, своеобразной "визитной карточкой" ДВГУ:

- Многие гости, приезжая во Владивосток и посещая ДВГУ, стремятся познакомиться и с нашим Хореографическим училищем. И каждый раз гости приходят в восторг от этого учебного заведения, от педагогов и, самое главное, от наших замечательных учеников.

Известность и значимость Хореографического училища ДВГУ лишний раз подтвердилась и словами солистки Красноярского государственного театра оперы и балета а также выпускницы вышеобозначенного училища Александры Лукичевой. По ее словам, о Хореографическом училище ДВГУ воспитанники других хореографических школ знают не понаслышке: школа Виктора Васютина (который стоял у истоков Хореографического училища) известна и уважаема.

Мечтой педагогов и воспитанников училища, как и много лет назад, остается создание во Владивостоке театра оперы и балета, ведь выпускникам нашего хореографического училища приходится уезжать в другие города, чтобы реализовать себя.

Юных учеников Хореографического училища ДВГУ больше всего волновали вопросы самого процесса танца, каких-то технических тонкостей, и ребята смело атаковали профессионалов своими вопросами. Так, выяснилось, что партию можно разучивать целых 2,5 года.

Таким образом, за свои 15 лет деятельности хореографическое училище не только пополнило ряды профессионалов в этой области, но и подготовило прекрасную базу для создания во Владивостоке театра оперы и балета.