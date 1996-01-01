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Владивостокцев учили надевать кимоно
Во Владивостоке прошел второй цикл лекций, посвященный искусству одевания кимоно.
Лектор Хованчук Ольга и участики лекции демонстрировали юката (летнее хлопчатобумажное кимоно) и варианты завязывания пояса к нему.
Идея заняться теорией и практикой кимоно пришла в голову японским девушкам после того, как они, прожив здесь немало лет, с удивлением и досадой смотрят на то, как одеты и какие манеры поведения в кимоно у персонала японских ресторанов и суси-баров. На стадии обсуждения цикла кимоно первым делом целевой аудиторией рассматривались именно сотрудники тех заведений, которым приходится надевать кимоно как униформу. Но, не получив ответа и понимания со стороны последних, решили направить свою энергию на поклонников кимоно.
Изучение традиций японского национального одеяния теперь доступно всем желающим, в Японском центе Владивостока лекции, посвященные этому искусству посещают как и студенты восточных институтов, и те, для кого кимоно является частью профессионального имиджа, так и все кому просто интересна эта область японской культуры. Первые встречи были посвящены теоретической части о кимоно, а в минувшую субботу занятие было практическим. Ольга Александровна и 7 моделей - посетителей, демонстрировали то как правильно одевать юката, а главное как завязывать пояс.
По тому как он повязан, можно узнать возраст и модные предпочтения женщины. Например каигучи (ракушка или раковина) , считается уделом взрослых скромных женщин, считающих себя утонченными и элегантными.
Ичиножи - в виде банта, больше предпочитает молодежь, так как он пышный и красивый. Пышность зависит от плотности материала пояса - чем мягче, тем пышнее. Если материал жесткий то ушки банта опущены - бунко(стопка листьев), что выглядит не менее изящно.
Третий продемонстрированный вариант пояса оказался самым веселым и сложным, лектор рассказала что и не все японцы знакомы с ним.
Лекция прошла в атмосфере праздника , и с большим интересом встречена публикой.
В сентябре 2009 г. планируется провести во Владивостоке кимоно-шоу, организация которого давно обсуждается с мастером кимоно г-жой ОХАРА из Осака. По ее просьбе необходимо приготовить 20 моделей для этого шоу и зрителей, которые понимают и любят кимоно и вообще национальную традиционную одежду, умеют ее "читать" и понимать особенности национального мышления того или иного народа, выраженного в национальном костюме.
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