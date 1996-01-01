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Во Владивостоке прошел очередной фотокросс
Напомним, что ФотоКросс - это фото соревнование, основанное на том, как хорошо вы можете ориентироваться в городе и на сколько быстро находить нужный объекты для съемки. За контрольное время участники фотокросса должны сделать несколько фотографий по заданным темам. Перемещаться по городу можно на чём угодно: пешком, в автомобиле, на велосипеде, на роликах или воспользоваться муниципальным транспортом. В соревнованиях могут принять участие все желающие - достаточно иметь любой фотоаппарат и пройти несложную регистрацию.
На этот раз организаторы кардинально поменяли условия и предложили взглянуть на город со спины. В распоряжении участников фотозабега были заброшенные стройки и дома, устаревшие механизмы, убитые машины, промышленные зоны, фабрики, заводы, грязь, дым, из-за которого не видно неба, трубы - все, что пожелает больная или здоровая фантазия. На этот кросс отводилось 24 часа, вместо положенных шести.
Награждение проводилось среди руин, на обшарпанные стены которых были наклеены фотографии команд. По итогам конкурса места распределились следующим образом:
І место - "братья Марио",
ІІ - "Zetta И Бо.",
ІІІ - "Рододендрон Не колумбарий"
Посмотреть фотографии и оценки кросса вы можете на сайте http://photocross.ya.ru
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