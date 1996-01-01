www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 58.72 р.
EUR: 75.54 р. 10 CNY: 96.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Во Владивостоке прошел очередной фотокросс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Напомним, что ФотоКросс - это фото соревнование, основанное на том, как хорошо вы можете ориентироваться в городе и на сколько быстро находить нужный объекты для съемки. За контрольное время участники фотокросса должны сделать несколько фотографий по заданным темам. Перемещаться по городу можно на чём угодно: пешком, в автомобиле, на велосипеде, на роликах или воспользоваться муниципальным транспортом. В соревнованиях могут принять участие все желающие - достаточно иметь любой фотоаппарат и пройти несложную регистрацию.

На этот раз организаторы кардинально поменяли условия и предложили взглянуть на город со спины. В распоряжении участников фотозабега были заброшенные стройки и дома, устаревшие механизмы, убитые машины, промышленные зоны, фабрики, заводы, грязь, дым, из-за которого не видно неба, трубы - все, что пожелает больная или здоровая фантазия. На этот кросс отводилось 24 часа, вместо положенных шести.

Награждение проводилось среди руин, на обшарпанные стены которых были наклеены фотографии команд. По итогам конкурса места распределились следующим образом:

І место - "братья Марио",

ІІ - "Zetta И Бо.",

ІІІ - "Рододендрон Не колумбарий"

Посмотреть фотографии и оценки кросса вы можете на сайте http://photocross.ya.ru

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru