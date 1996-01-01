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Во Владивостоке всем желающим предлагают побыть гончаром
Испытать на себе все прелести гончарного ремесла теперь может каждый желающий - в музее им. Арсеньева открылась мастерская по декоративно-прикладному творчеству. Под чутким руководством опытного мастера Александра БОГАТУРОВА и творческого коллектива каждый желающий может заняться художественной обработкой глины, гончарным ремеслом, холодной ковкой.
Так каково это - быть гончаром? Полуторачасовое занятие в мастерской "Колобок и кольчуга" помогло мне, человеку хоть и творческому, но далекому от таких видов искусства, немного приблизиться к ответу на этот вопрос. Во-первых, это знание материала, то есть глины. О ней нужно знать практически всё: какая она бывает, почему засыхает и как это предотвратить, как получить необходимую для той или иной работы глину и многое другое. Так сразу всё и не запомнишь. Во-вторых, это внимание и аккуратность. Малейшее неточное движение и будущая вазочка или тарелочка может превратиться во что-то совсем непонятное или в лучшем случае в блин. Но, к счастью, это поправимо. В-третьих, это фантазия, ведь не всегда же делать предметы одной и той же формы. Но это всё теория, на практике гончарное ремесло предстает немного иначе.
Знакомство с лепкой и гончарным ремеслом для посетителей мастерской по декоративно-прикладному творчеству начинается просто с куска глины в руке (или как это называется профессионально - колоб) и со сказки мастера Александра БОГАТУРОВА о колобке. Это самый наглядный и доступный способ получить первое представление о глине. Далее переход к гончарному кругу. Здесь интереснее - в руках мастера, выписывая круги против часовой стрелки, глина принимает самые разнообразные формы. Например, сначала это был просто небольшой цилиндр, который затем превратился в вазочку, потом - в горшочек, далее - в тарелочку. И эти метаморфозы могут быть бесконечными - но только для тех, для кого гончарное дело не просто ремесло, способ зарабатывать деньги, но искусство.
И вот, казалось бы, проще быть ничего не может: уже знаешь многое на теории, наблюдаешь, как легко меняет свою форму глина в руках у мастера. Но за гончарным кругом быстро и незаметно улетучивается уверенность. Но вот первый шаг сделан, и глина уже кружится, и надо делать что-то дальше. Руки сами начинают чувствовать глину, придавать ей форму, проделывать горлышко. Но первый блин комом, вернее первая вазочка или тарелочка блином - из-за одного неловкого движения моя чашечка превратилась в обычный блин. Со второго раза получилось немного лучше - с гончарного круга я сняла небольшой горшочек и принялась его усердно украшать с помощью многочисленных инструментов. В это время желающих стать гончарами стало значительно больше (изначально нас было два человека) и выстроилась очередь. Большой интерес гончарный круг вызвал у детей. Кстати, у них получалось ничуть не хуже, чем у взрослых и, хоть фигурки получались не с первого раза, но все-таки получались.
Таким образом, двадцать минут за гончарным кругом не только принесли мне радость познания нового, но и маленький полезный горшочек (возможно для меда), а также что-то подобное медитации - когда в руках вырастает такое маленькое чудо, все мысли и заботы улетают очень далеко и концентрация происходит на создаваемом "шедевре".
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