Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Загляни в Корею!
Во время проведения Дней корейской культуры владивостокцы и гости города уже приняли и еще смогут принять участие в любом из запланированных мероприятий фестиваля.
В первую неделю фестиваля гости смогли поприсутствовать на церемонии традиционной корейской свадьбы, посетить совместный концерт корейского ансамбля "Соринару" и русского ансамбля "Метелица", а также научиться готовить кимчи и пулького - блюда корейской кухни на мастер-классе в день официального открытия Фестиваля корейской культуры (10 июня, отель Хендэ"). Вторую неделю Дней корейской культуры закрывал Фестиваль дальневосточной корейской диаспоры (12 июня, футбольное поле Седанки). С 16 по 21 июня в Музейном выставочном центре на ул. Петра Великого пройдет выставка цветочных композиций в корейском стиле. 20 июня в спортивном комплексе "Олимпиец" свое искусство покажут мастера тхэквондо на чемпионате по тхэквондо ДФВО на кубок Генерального консула Республики Корея. Познакомиться с современным жизненным укладом страны- соседа можно будет на мастер-классе 23 июня в Музейном выставочном центре на ул. Петра Великого. За какие-то несколько часов здесь каждый сможет почувствовать себя истинным корейцем. Для начала можно будет примерить национальную одежду, потом научиться писать несколько слов на корейском языке и прослушать краткую лекцию об истории корейской письменности. Затем особо смелые и музыкально одаренные гости вечера могут попробовать свои силы в исполнении несложных музыкальных произведений на традиционных корейских народных инструментах. Закроют Фестиваль корейской культуры "Korea Sparkling,2009" Дни корейского кино в кинотеатре "Океан", где с 23 по 25 июня можно будет познакомиться с творчеством популярных южнокорейских кинорежиссеров.
Официальное открытие фестиваля в отеле "Хендэ" было особенно многолюдным. С приветственной речью выступили представители администрации Приморского края, Законодательного собрания, администрации Владивостока, Генеральных консульств Республики Корея и Японии. По словам Генерального консула Республики Корея во Владивостоке господина Ким Му Ена, главной задачей проведения фестиваля стало привлечение внимания к культурным традициям Кореи, как современным, так и уходящим корнями в глубь веков: "Я уверен, что даже такой недолгий экскурс в настоящее и прошлое моей страны будет способствовать ее признанию в регионе и укреплению сотрудничества и культурного взаимообмена между странами. Может быть, в недалеком будущем, сидя в одном из многочисленных ресторанов, вы вспомните, как сами в первый раз готовили пулькоги именно на Фестивале корейской культуры "Korea Sparkling,2009" во Владивостоке. Или, неспешно прогуливаясь по столичным улицам, услышите ту же мелодию, которую исполняли музыканты на Фестивале дальневосточной корейской диаспоры".
Готовить блюдо традиционной корейской кухни, без которых не обходится ни одна трапеза, кимчи, по словам пригашенного мастера из Сеула госпожи КИМ Су Джин, совсем просто: "Каждая женщина в Корее умеет делать это, значит, нет ничего сложного. Вам достаточно просто четко выполнять мои инструкции. Все, что вы приготовите, вы можете взять с собой и удивить своими кулинарными способностями родных". Желающих попрактиковаться набралось с десяток, всем были выданы фартуки, пекинская капуста и специальный состав для ее фаршировки. Сам состав готовится больше суток, и на презентации выдерживать рецептуру времени не было. Как, впрочем, и предварительно замачивать пекинскую капусту. Госпожа Ким Су Джин, известная на всю Корею повар и ведущая телевизионного аналога "Смака", готовила все ингредиенты лично. Вообще-то, кимчи - это закуска, а ее приготовление на зиму носит название кимджан. Не так давно это было одно из самых главных событий в любой корейской семье, поскольку разом готовилось 100-200 кочанов. Ну как тут не вспомнить традиционное русское дачное развлечение - засолку на зиму капусты и консервирование огурцов. В обоих мероприятиях, и в Корее, и в России, участвовала вся семья. Теперь стиль жизни изменился и массовых заготовок на зиму горожане уже не делают - ни в Корее, ни в России. Может быть, поэтому телешоу с участием Ким Су Джин так популярно в Корее. "Приготовление пищи - это не просто разогревание готового гамбургера из супермаркета. Это ритуал и мистерия приобщения к культуре народа, к традициям предков народа и своей семьи. Очень важно, когда люди это понимают, - говорит мастер. - Сейчас обычно готовят "быстрое кимчи", используя рисовый отвар для ускорения ферментации (квашения), а так-же различные вкусовые добавки из сырых морепродуктов. В Интернете вы можете самостоятельно отыскать множество рецептов приготовления, но главным для вашей семьи станет именно тот, который вы выберете не для прочтения самому себе, а для приготовления родным и близким. Не теряйте семейной теплоты, ужинайте вместе".
Организаторы Фестиваля корейской культуры "Korea Sparkling,2009" надеются, что участие в запланированных мероприятиях обогатит представление владивостокцев и гостей города о современной и старой Корее. Корея гостеприимна, путешествуя, вы убедитесь в этом сами.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя