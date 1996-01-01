Загляни в Корею!

Во время проведения Дней корейской культуры владивостокцы и гости города уже приняли и еще смогут принять участие в любом из запланированных мероприятий фестиваля.

В первую неделю фестиваля гости смогли поприсутствовать на церемонии традиционной корейской свадьбы, посетить совместный концерт корейского ансамбля "Соринару" и русского ансамбля "Метелица", а также научиться готовить кимчи и пулького - блюда корейской кухни на мастер-классе в день официального открытия Фестиваля корейской культуры (10 июня, отель Хендэ"). Вторую неделю Дней корейской культуры закрывал Фестиваль дальневосточной корейской диаспоры (12 июня, футбольное поле Седанки). С 16 по 21 июня в Музейном выставочном центре на ул. Петра Великого пройдет выставка цветочных композиций в корейском стиле. 20 июня в спортивном комплексе "Олимпиец" свое искусство покажут мастера тхэквондо на чемпионате по тхэквондо ДФВО на кубок Генерального консула Республики Корея. Познакомиться с современным жизненным укладом страны- соседа можно будет на мастер-классе 23 июня в Музейном выставочном центре на ул. Петра Великого. За какие-то несколько часов здесь каждый сможет почувствовать себя истинным корейцем. Для начала можно будет примерить национальную одежду, потом научиться писать несколько слов на корейском языке и прослушать краткую лекцию об истории корейской письменности. Затем особо смелые и музыкально одаренные гости вечера могут попробовать свои силы в исполнении несложных музыкальных произведений на традиционных корейских народных инструментах. Закроют Фестиваль корейской культуры "Korea Sparkling,2009" Дни корейского кино в кинотеатре "Океан", где с 23 по 25 июня можно будет познакомиться с творчеством популярных южнокорейских кинорежиссеров.

Официальное открытие фестиваля в отеле "Хендэ" было особенно многолюдным. С приветственной речью выступили представители администрации Приморского края, Законодательного собрания, администрации Владивостока, Генеральных консульств Республики Корея и Японии. По словам Генерального консула Республики Корея во Владивостоке господина Ким Му Ена, главной задачей проведения фестиваля стало привлечение внимания к культурным традициям Кореи, как современным, так и уходящим корнями в глубь веков: "Я уверен, что даже такой недолгий экскурс в настоящее и прошлое моей страны будет способствовать ее признанию в регионе и укреплению сотрудничества и культурного взаимообмена между странами. Может быть, в недалеком будущем, сидя в одном из многочисленных ресторанов, вы вспомните, как сами в первый раз готовили пулькоги именно на Фестивале корейской культуры "Korea Sparkling,2009" во Владивостоке. Или, неспешно прогуливаясь по столичным улицам, услышите ту же мелодию, которую исполняли музыканты на Фестивале дальневосточной корейской диаспоры".

Готовить блюдо традиционной корейской кухни, без которых не обходится ни одна трапеза, кимчи, по словам пригашенного мастера из Сеула госпожи КИМ Су Джин, совсем просто: "Каждая женщина в Корее умеет делать это, значит, нет ничего сложного. Вам достаточно просто четко выполнять мои инструкции. Все, что вы приготовите, вы можете взять с собой и удивить своими кулинарными способностями родных". Желающих попрактиковаться набралось с десяток, всем были выданы фартуки, пекинская капуста и специальный состав для ее фаршировки. Сам состав готовится больше суток, и на презентации выдерживать рецептуру времени не было. Как, впрочем, и предварительно замачивать пекинскую капусту. Госпожа Ким Су Джин, известная на всю Корею повар и ведущая телевизионного аналога "Смака", готовила все ингредиенты лично. Вообще-то, кимчи - это закуска, а ее приготовление на зиму носит название кимджан. Не так давно это было одно из самых главных событий в любой корейской семье, поскольку разом готовилось 100-200 кочанов. Ну как тут не вспомнить традиционное русское дачное развлечение - засолку на зиму капусты и консервирование огурцов. В обоих мероприятиях, и в Корее, и в России, участвовала вся семья. Теперь стиль жизни изменился и массовых заготовок на зиму горожане уже не делают - ни в Корее, ни в России. Может быть, поэтому телешоу с участием Ким Су Джин так популярно в Корее. "Приготовление пищи - это не просто разогревание готового гамбургера из супермаркета. Это ритуал и мистерия приобщения к культуре народа, к традициям предков народа и своей семьи. Очень важно, когда люди это понимают, - говорит мастер. - Сейчас обычно готовят "быстрое кимчи", используя рисовый отвар для ускорения ферментации (квашения), а так-же различные вкусовые добавки из сырых морепродуктов. В Интернете вы можете самостоятельно отыскать множество рецептов приготовления, но главным для вашей семьи станет именно тот, который вы выберете не для прочтения самому себе, а для приготовления родным и близким. Не теряйте семейной теплоты, ужинайте вместе".

Организаторы Фестиваля корейской культуры "Korea Sparkling,2009" надеются, что участие в запланированных мероприятиях обогатит представление владивостокцев и гостей города о современной и старой Корее. Корея гостеприимна, путешествуя, вы убедитесь в этом сами.