Кому ноутбук?

XI открытый розыгрыш Кубка КВН г. Владивостока состоится 27 июня на центральной площади Владивостока.

Предварительно на розыгрыш заявились команды из Владивостока, п.Новый, Находки, Уссурийска и даже Биробиджана. В 11-й раз администрация Владивостока совместно с Приморским КВН проводят Кубок в День российской молодежи на открытой площадке как уникальное соревнование среди КВН-щиков всего СНГ. В розыгрыше - новый ноутбук.

Сергей Карепанов, председатель Совета Приморского КВН.