Stencil на подиуме

Маша Ламзина – художник и дизайнер, работающий с тканью, в этом году примет участие в престижном конкурсе молодых дизайнеров, организованном при поддержке компании Diesel в Италии.

Уже 8 лет подряд конкурс раз в году собирает талантливую молодежь со всего света для того, чтобы их нестандартные, креативные идеи могли найти признание в мире моды. Оказаться в числе конкурсантов непросто. В этом году на отборочный тур было представлено 1400 портфолио. Выбрали, как всегда, только 20.

- Пройти такой отбор – это уже факт признания международ-ного профессионального сообщества. Маша, чем конкретно вы занимаетесь?

- Одеждой как искусством, т.е. работаю с фактурами, тканью в чистом виде, не подразумевая конкретного человека, его характер, особенности. Просто стараюсь изобретать фактуры. Крашу ткани хлоркой, и они обрастают у меня вышивкой и т.п. Не хочу сказать, что это какое-то новаторство, но, работая в этом направлении, я уже изобрела свои приемы, заимствовав их частично даже из каких-то других областей искусства. При этом использую самый дешевый хлопок. Это началось еще со студенческих лет, когда мы покупали недорогие ткани для своих коллекций. Помню, когда познакомилась с Зоей Липатниковой, руководителем объединения дизайнеров «Чердак forever», показывала ей свои работы, извиняясь за то, что ткани не очень. На что она ответила: отличные ткани. Позже пришло понимание, что и дешевый хлопок дает много возможностей для творчества.

- А тому, что вы придумали, есть название?

- Есть направление в граффити, которое называется stencil (граффити по трафарету). Трафарет можно сделать из чего угодно. Я сделала трафарет из фотографии и решила по нему разбрызгать хлорку пульверизатором на черную ткань. Получился эффект, который даже предположить не могла. Сейчас, разработав большое количество трафаретов, делаю целые полотна, а потом из них крою коллекцию.

- Мы так далеко находимся от всех существующих центров моды, что ветер перемен нескоро заносит к нам свежие идеи.

- Зато это дает нам возможность отказаться от стереотипов. В Европе уже сложилась «индустрия сумасшедших». Каждый год в приличном fashion-колледже выпускают до 200 человек, которые изначально заточены под то, чтобы нестандартно работать в мире моды. Там их уже тысячи. Поэтому, может быть, не так уж и плохо, что здесь этого нет. Понятно, что для окружающих то, чем я занимаюсь, выглядит странно. И я не могу объяснить людям, где работаю и что делаю. Для окружающих я нигде не работаю, но мое внутреннее чутье говорит, что по-другому нельзя, так честнее перед собою.

- На ваши модели есть спрос?

- Я разделяю то, что делаю на спрос, и то, что для меня является творчеством. Мне говорят: как круто, сколько будет стоить, продай. Как правило, работать над какой-то конкретной фактурой приходится месяцами, с утра и до вечера, и оценить результаты зачастую очень сложно. Можно, конечно, что-то повторить из того, что уже найдено, но так как в это вбухивается много времени, останавливаться, т.е. повторяться, не хочется. Приходится на каждом этапе говорить «нет», чтобы встать на следующую ступеньку. Словом, делаю ткани не для того, чтобы сейчас же носить, скорее, как писатели, изготавливаю их «в стол».

- Маша, расскажите, как решились принять участие в этом конкурсе?

- У меня в студенчестве был опыт участия в «Пигмалионе». Создание коллекции занимает много времени и сил, и концентрироваться на промежуточных целях не хочется. В России, увы, подобных конкурсов нет. В Италии все расходы берет на себя компания-организатор, я только приезжаю за свой счет. Для победителей предусмотрены крупные денежные призы, стажировки. В России, скорее, все наоборот – участники зачастую сами должны платить за участие.

- Условия были сложные?

- Я сделала проект, эскизы, послала портфолио, где представила коллекцию. И они меня пригласили. Теперь я должна ее сшить, чем сейчас и занимаюсь на «Чердаке Forever». Первый этап конкурса - портфолио, второй – это финал, после которого объявят победителей. На самом деле не обязательно победить, попасть на этот конкурс – уже почетно. На финал съезжаются студенты, окончившие дизайнерские колледжи, которым потом предоставляют стажировки, что само по себе замечательно. Фирма Diesel помимо того, что продает известную всему миру одежду, еще и спонсирует этот конкурс. Конечно, приятно, что есть такая компания, которая готова вкладывать деньги в то, чтобы каждый год среди тысячи участников «открывать» для мира моды новое имя какого-то европейца, китайца или индуса......или русского из Владивостока...

- Я могу представлять и Москву, где живет мой муж, и Владивосток, где училась, и село Михайловка, где выросла, но это не конкурс стран. В Италии не многие смогут показать на карте, где находится Владивосток, поэтому я буду представлять себя и свое творчество. Среди конкурсантов - представители многих национальностей, а русских на этот раз целых двое! Это первые русские участники за пять последних лет на этом конкурсе.