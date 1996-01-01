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Библиотека в режиме нон-стоп
Сегодня библиотека имени Горького все больше становится, на наш взгляд, культурным центром. Тут находится место не только читателям, писателям, литературоведам и ученым. Здесь теперь собираются художники и актеры, историки и археологи, местные диггеры и овощеводы-любители, мастера рукоделия и даже кулинары
По такому принципу была организована работа краевой публичной библиотеки имени Горького в Общероссийский день библиотек, который связан с датой основания в 1795 году императрицей Екатериной II Российской национальной библиотеки. Сегодня в Приморье действуют 425 муниципальных и три краевые государственные библиотеки.
Сказать, что в тот рабочий день в Горьковке было многолюдно - ничего не сказать. Люди собирались в читальных залах и вестибюлях, где проводились выставки и творческие встречи, на улице играли музыканты из передвижного театра песни "Перекресток", а у входа в здание была устроена распродажа декоративных растений из питомника "Лозовый".
Председатель краевого Законодательного собрания, руководитель Общественного комитета содействия библиотекам Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, открывая пресс-конференцию, говорил о месте библиотек в системе ценностей нового времени. Ученый и общественный деятель, он достаточно спокойно оценил ситуацию так называемой "утраты чтения" в обществе: якобы книга вытесняется электронными средствами информации. Кто читал, тот и будет читать. Ибо трудно представить, что кто-либо осилит Л.ТОЛСТОГО с монитора компьютера. Книга, по его словам, не только ценность духовная, но и материальная. И истинный читатель знает наслаждение часами, проведенными с книгой.
- Мне лично невозможно расстаться с книгой даже как с объектом, - поделился с участниками праздника книги председатель ЗС ПК.
По словам В.Горчакова, сегодня в Приморье много делается для поддержки библиотек, особенно в удаленных районах, а предстоящее строительство нового здания краевой публичной библиотеки во Владивостоке, бесспорно, поднимет библиотечное обслуживание на качественно иной уровень и обещает стать крупнейшим событием в культурной жизни края.
В этот день в библиотеке Сергей РЫБАЛКО и руководимый им театр "Перекресток" показали премьеру - музыкальный спектакль по сказке Г. АНДЕРСЕНА "Пастушка и пастух"; здесь продолжились мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Н.В. ГОГОЛЯ. Издательство "Русский остров" провело представление произведений писателей-пограничников, оформив его выступлением солистов ансамбля Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Краевед Нелли МИЗЬ, как обычно, блестяще владела аудиторией, выступая с рассказом "Литературная Голубинка на карте города" - сто лет назад в краевом центре появилась улица, которой дали имя Николая НЕКРАСОВА.
Вечером в библиотеке работал клуб национальной жизни "Русский путь". Чествовали Тамару ВАВИЛОВУ - филолога, предпринимателя, мецената, человека редкой порядочности и высокой культуры, двадцать лет назад основавшую широко известную арт-галерею "Ностальгия". Украшением вечера стала демонстрация коллекции исторического костюма, созданием которой увлечена Вавилова, мечтающая об открытии во Владивостоке театра исторического костюма.
Двери краевой библиотеки закрылись ближе к полуночи, когда завершился эксклюзивный просмотр экранизации романа Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО "Идиот", осуществленной гением мирового кинематографа Акирой КУРОСАВА. С обязанностями синхронного переводчика прекрасно справилась сербская писательница Бранка ТАКАХАШИ, пишущая сразу на трех языках - сербском, японском и русском.
В день, когда Горьковка работала в режиме нон-стоп, в рамках книжной выставки "Искусство гостеприимства" учащиеся и педагоги профессионального лицея № 43 продемонстрировали искусство карвинга. Иначе говоря, они представили... овощные блюда, оформленные так, что зритель мог только и сделать, что ахнуть: такую красоту никак невозможно съесть. Дозвольте только любоваться произведениями из редиски, моркови и укропа. Даже Виктор Горчаков задержался у экспозиции дольше, чем намеревался.
Но - к слову о потребности в чтении. Представитель издательства "Комсомольской правды" Станислав ЗЕМЦОВ, рассказывая о проекте издательства "Книжная коллекция КП", сообщил, что с момента выхода в апреле первого тома - сборника прозы О. УАЙЛЬДА, в стране продано его уже более 8 млн экземпляров.
А вы говорите: "Интернет, интернет…".
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