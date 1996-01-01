Японские телевизионщики проедут по Транссибу

Для будущего фильма запланировано общение японского репортёра с представителями пассажирского комплекса ОАО "Российские железные дороги" на вокзалах, в поездах и на станциях в пути следования для знакомства зрителей Японии с достопримечательностями Транссиба на русском языке.

Свои первые репортажи группа телекомпании "NHK" сняла 28 мая в начальной точке своего путешествия по Транссибирской магистрали - на железнодорожном вокзале Владивосток и верстовом столбе "9288", символизирующем расстояние от Владивостока до Москвы. Затем участники телепроекта на фирменном поезде "Океан" отправятся в следующий пункт своего путешествия - город Хабаровск, сообщает пресс-служба ДВЖД.