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Вилле ХААПАСАЛО : "Иногда мне дарили водку"
Вилле Хаапасало, известный финский и русский актер, приехал во Владивосток со съемочной группой финского телевидения для работы над завершающей серией телепроекта с рабочим названием "Через Россию".
Идея проекта - прокатиться через всю Россию по великой транссибирской магистрали и снять об этом путешествии фильм. Кроме Владивостока в документальный сериал войдут фильмы о Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ. Вилле Хаапасало в сериале отведена роль путешественника и рассказчика.
"Горячий финский парень" оказался абсолютно не "звезданутым", а очень контактным и улыбчивым. Будто бы и не было у него за плечами ночи в поезде № 352 "Советская Гавань - Владивосток", на котором он прибыл из Хабаровска, а также съемок в культовых фильмах Александра РОГОЖКИНА "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка", а так же "Любовь в большом городе", "Царь", "Диверсант" и других. Всего в активе Вилле Хаапасало около 30 кинокартин.
Вилле говорил почти без акцента и не тянул гласные, какими обычно представляют прибалтов пародисты. Актер уже был во Владивостоке проездом и не успел познакомиться с достопримечательностями города. Поэтому нынешний визит он расценивает, как первое свидание.
- Я считаю что, Владивосток - это крайний город России. На мой взгляд, он отличается от всей России. Поскольку находится на границе с Японией. Я не считаю Владивосток европейским городом. Здесь - это уже не Европа и слава богу! Здесь все другое. В этом-то и прелесть этого города. Конечно, мы хотели попасть в этот город. И вот попали, - рассказал Вилле в самом первом интервью на приморской земле.
По его словам, фильм, который он снимается, будет очень добрым. "Это не скандалы и расследования". Интересно, что в Хабаровске финнам снимать запретили из-за саммита, который там проходил.
- Они думали, что мы говорим что-то плохое. А говорим только хорошее. Наша задача показать Европе российский Дальний Восток. Европе, которая вообще не знает, что находится за Петербургом, за Москвой. Даже в Москве не знают, как здесь живут люди! Мы показываем, какие здесь замечательные люди. А там думают, что здесь опасно ходить по улицам, потому что здесь бегают медведи! А мы покажем, что здесь все нормально! Что здесь можно веселиться. Мы покажем самое лучшее, что есть в этом краю, в этом городе, - улыбается Вилле.
Во время путешествия по России, где бы финны не останавливались, наши сограждане встречали их как самых дорогих гостей. В Улан-Удэ Вилле пригласили на медвежью охоту, правда, в медведя финны стрелять не стали, а палили в воздух. "Медведь - царь леса, зачем его убивать!" Ему дарили сувениры, иногда водку, в одном из городов даже презентовали 35 кг меда!
- Все относились к нам по доброму. Только один человек отнесся не по доброму, - признался актер, но о подробностях инцидента распространяться не стал.
Проект "Через Россию" на поезде был придуман год назад. Покорять российские просторы Вилле отправился без мобильника, таково условие программы. Прихватив с собой только личные вещи, одинаковую одежду для съемок и книжку с комиксами. Ступив на приморскую землю, путешественник пожалел, что не прихватил с собой шорты: в минувший понедельник было жарко, а он вырядился в теплый спортивный костюм. Оказалось, что "горячих финских парней" ввели в заблуждение, сказав, что во Владивостоке холодно, плюс десять.
Проведя в вагоне поезда большую часть путешествия, актер на собственной шкуре прочувствовал сервис российский железных дорог, который он оценил очень высоко. Особенно ему понравилась кухня вагонов-ресторанов.
- Я всю программу говорю, что финской железной дороге надо учиться у русских коллег. У нас все продукты запакованы, которые подогревают и подают. Это же неинтересно! А здесь я сказал, что хочу яичницу, и мне сделали яичницу, - смеется Вилле.
Фильм о путешествии знаменитого финна через России по железной дороге будет показан в Финляндии и в Европе. Показ в России не планируется. Надеемся, что пока.
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