Kosheen - старое и новое в одном флаконе

12 июня во Владивостоке с единственным концертом выступит суперпопулярная английская группа Kosheen!

Для столицы Приморья - это приятный сюрприз и большая честь. Дело в том, что на грядущее лето Kosheen запланировали всего два концерта: 21 июля в Шваненштате (Австралия) и 21 августа в Зальцбурге, а в Россию они вообще не собирались. Но не смогли отказаться от приглашения выступить перед своими поклонниками на открытии клуба "Арена". На сегодня, пожалуй, самого совершенного по всем параметрам, включая техническое оснащение, клуба во Владивостоке.

По словам организаторов визита, когда Kosheen узнали, где им предстоит выступать, музыканты, сориентировавшись по карте, воскликнули: "Так это же почти на краю Земли! Из Владивостока, наверное, видно Японию. Конечно, мы летим! No problem!"

Название группы Kosheen, существующей с 1998 года, - это комбинация из двух японских слов "старый" (ко) и "новый" (шин). Мультиинструменталисты Марки "Сабстенс" Моррисон, Даррен "Декодер" Бил и солистка Шайан Эванс, на 100% оправдывают экзотическое название своего коллектива. Музыка Kosheen - мелодичный коктейль из "старого доброго" рок-н-ролла, тяжелых риффов хард-рока, джаза и новомодных ритмов трип-хопа, драм-энд-бейса и гранжа плюс чувственный и звонкий вокал.

Сегодня, когда песни Kosheen постоянно крутят по радио, трудно представить, что этот проект образовался по воле случая. И что Kosheen вообще могло не быть! И мы никогда бы не услышали их хиты Slip & Slide, Hide U, Catch, Hungry и многие другие.

До знакомства Марки и Даррен играли драм-энд-бейс, а Шайан пела в различных группах в Уэльсе. Они не подозревали о существовании друг друга и мечтали произвести революцию в мире танцевальной музыки. По мнению Шайан, они даже слегка продвинулись на этом поприще.

Как рассказывают сами Kosheen, Марки и Даррен впервые услышали пение Шайан в записи, в гостях у друга. Качество звука было ужасным, но голос вокалистки их поразил своей необычностью. Когда троица встретилась, то члены будущего суперпроекта решили, что пришла пора уходить от драм-энд-бейса в сторону более мелодичной музыки, чем они и занимались два года - с 1999 по 2002 гг. Итог их плодотворной работы - альбом Resist, поднявшийся в британских чартах до 8 места. В Нидерландах, Греции, Бельгии и Австралии Resist возглавил хит-парады альбомов. С конца 2001 г. продано более полумиллиона его копий. В настоящее время в активе Kosheen четыре отличных Resist, Kokopelli, Damage и One Night With Kosheen DJ,s. Любопытно, что их второй диск Kokopelli назван в честь божества, символизирующего у североамериканских индейцев плодородие, и состоит их неповторимых, потрясающих своей лиричностью песен. В своем звучании песни этого альбома ближе к поп-року, написанному в стиле Kate Bush, The Cure и The Pretenders. Между тем сами Kosheen считают своим самым любимым проектом альбом Damage.

Во Владивостоке группа Kosheen сыграет все свои хиты, а также новые песни, которые они готовят для очередного альбома. По словам менеджеров клуба "Арена", желание пригласить Kosheen отнюдь не спонтанное. Группа Kosheen - реальная звезда современного шоу-бизнеса. Без преувеличения. Kosheen не нуждается в рекламе ни в Европе, ни в Америке, ни в России. И еще. Кosheen играют и поют только "живьем". Те, кому посчастливится побывать на их шоу в клубе "Арена", смогут в этом удостовериться.