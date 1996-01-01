29 мая в 18.30 в Музейно-выставочном центре Музея им. В.К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6) в рамках культурно-образовательного проекта "Синематека" состоится показ авантюрно-приключенческого фильма "Необычайные приключения Сатурнино Фарандолы" (1913 г.) киностудии "Амброзио" (Италия).

Действие этого необычного фильма разворачивается на земле, на море, в воздухе: на острове обезьян в Тихом океане, в джунглях королевства Сиам, на африканских просторах, среди индейцев северной Америки. Бесконечные драки, погони, сражения и, конечно же, всепобеждающая любовь сделали этот фильм событием в мире кинематографа в 1913 г.

Показ фильма сопровождается живой музыкой.

В роли тапёра - Заслуженный артист России Леонид Петрович Букин.