"Дальтур-2009": картинки с выставки

Красивые слова о развитии внутреннего туризма так и остаются красивыми словами. Не потому ли некоторые российские турфирмы поставили под сомнение свое участие в "Дальтуре-2010"?

Во Владивостоке на прошлой неделе завершила работу 13-я Дальневосточная международная туристическая выставка "Дальтур-2009". Некоторые ее участники назвали этот ежегодный туристический форум весьма недвусмысленно, "ярмаркой несбывшихся надежд".

Корреспондент "ЗР" посетил "Дальтур-2009" и пообщался с его участниками.

Оставить память о себе

Для начала ложка меда. Нынешний "Дальтур", в сравнении с предыдущими, был самым многочисленным по количеству иностранных представителей. Что, во-первых, говорит о повышении его статуса за рубежом. Во-вторых, о росте интереса импортных туроператоров, прежде всего из стран Юго-Восточной Азии, к российским потребителям их услуг.

К примеру, в этом году заметно активизировались туроператоры из Вьетнама: родина великого Хо Ши Мина делегировала на "Дальтур-2009" восемь компаний во главе с лидером вьетнамского туристического бизнеса - Международной туристической компанией "Нят Минь" из Ханоя.

Интересы Китая на "Дальтуре-2009" защищали восемь туристических компаний плюс представители Национального туристического офиса Китая (Москва), Управлений по туризму провинций Шаньдунь, Цзилинь, Хэйлунцзян, г. Суйфэньхэ, Комитета по туризму Цзинбоу и Даляньского медицинского центра "Побережье Золотой камень". Китайская делегация на выставке была самой многочисленной. И, пожалуй, самой щедрой.

Сотрудники Управления по туризму провинции Шаньдунь едва ли не каждого посетителя "Дальтура" одаривали банкой зеленого чая или настольной льняной скатертью, не считая буклетов. А для руководителей российских турфирм был организован прием с фуршетом и ознакомительным видеоэкскурсом по туристическим маршрутам провинции Шаньдунь.

Таиланд отметился четырьмя туристическими компаниями, среди которых были как с многолетним опытом работы на поприще туризма, так и совсем юные. По всему, тайцы внимательно присматриваются к России.

Страну утренней свежести традиционно представляла Национальная организация туризма Кореи (Владивосток), чей выставочный павильон был одним из самых больших и красочных. Здесь щедро раздавали буклеты и различные сувениры, впрочем, как и у стендов остальных туристических компаний. Все участники выставки хотели оставить память о себе.

Пустые хлопоты

А теперь бочка дегтя. Если сопоставлять присутствие иностранных и российских турфирм, то сравнение будет не в нашу пользу. В то время как иностранцы наращивают экспансию на "Дальтур", о чем мы уже говорили, то отечественных участников выставки с каждым годом становится все меньше и меньше. С оглядкой на красочные стенды турфирм из Юго-Восточной Азии, я бы сказал, что "Дальтур" "желтеет". И российским туроператорам это не по душе.

- В конце марта этого года в Находке проходила конференция среди приморских туроператоров. И там нам заявляли, что цель "Дальтура" - развитие внутреннего туризма, чтобы средства не уходили за пределы России. Я сюда ехала, чтобы узнать, на каком уровне находится наш русский местный туризм, и как экономист хотела увидеть пути его развития. А увидела тупик, из которого только один выход - в Китай, - так прямолинейно охарактеризовала "Дальтур-2009" специалист отдела продаж туристической компании "Торгсервис Центр" Екатерина БОРИСОВА.

Представители приморских турфирм, делясь впечатлениями, рассказывали, что в этом году на выставке не было многих дальневосточных компаний, чье присутствие на этом форуме считалось традиционным. Например, были зарегистрированы всего две компании из Хабаровска и ни одной не было с Камчатки, Сахалина и других крупных городов Дальнего Востока. Хотя в прошлые годы представители этих регионов были. В этом году не было даже турфирм из Находки.

Честно говоря, на "Дальтуре-2009" среди представителей российского туристического бизнеса доминировали туроператоры из Владивостока, что вполне объяснимо. А молодая и перспективная туристическая компания "Торгсервис Центр" из г. Фокино (Приморский край) была единственным провинциальным представителем туристического бизнеса Приморья.

И дело здесь отнюдь не в кризисе. Местные туроператоры сетовали, что "Дальтур" не оправдывает их надежд и финансовых вложений. Прежде всего, из-за нерационального подхода к его организации. Три года кряду выставка проходит в здании Владивостокского цирка и всегда в будни.

- Посетителей на выставке практически нет. От стенда к стенду гуляют представители компаний. При таком раскладе нам хватило бы одного дня для общения. Несколько лет назад, когда "Дальтур" проходил в другом здании и на один из дней работы выставки выпал выходной, компании продали столько туров и путевок, сколько они не продавали дома за месяц! А сегодня все наши потуги - напрасные хлопоты, - говорит Светлана РОГОВЦЕВА, менеджер туристической фирмы из Владивостока.

С ней солидарна финансовый директор туристической компании "Мирабель-Тур" Ирина БОРОДИНА:

- Мы три года просили организаторов пересмотреть дни работы выставки, чтобы один день выпадал на субботу, когда у людей выходной. Чтобы пришли местные жители. И три года нам обещали, что наши пожелания будут учтены. А в итоге все осталось, как было.

Выставка для галочки?

В этом году, по мнению участников, выставка рекламировалась плохо. Тому подтверждение - залежи ярких буклетов, плакатов и карт на полу и столах после сворачивания выставки. Туроператоры вспоминали, что в былые годы, когда рекламы было предостаточно, вся наглядная агитация мгновенно сметалась вездесущими школьниками и пенсионерами. Правда, она потом оказывалась в мусорных баках. Зато посещаемость выставки была на высоком уровне.

Сетовали туроператоры и на ужасные выставочные стенды из ржавых труб, которые могли рассыпаться даже от слабого толчка. И на высокую арендную плату, по сотне долларов за кв. метр. Некоторые турфирмы в целях экономии кооперировались и размещали свою рекламу на одном стенде, другие не приехали вообще.

Итог здесь один: постепенно "Дальтур" трансформировался в мероприятие для относительно узкого круга людей - ее участников. Красивые слова о развитии внутреннего туризма так и остаются красивыми словами. Не потому ли некоторые российские турфирмы поставили под сомнение свое участие в "Дальтуре-2010"? Если, конечно, ничего не изменится.