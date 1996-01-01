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История под мостом
В зону строительства моста через бухту Золотой Рог попали несколько памятников. Как ни странно, похоже, на стадии проектирования объектов форума АТЭС о них просто забыли...
Странная получается ситуация: о неминуемости строительства моста через бухту Золотой Рог говорилось более ста лет, а когда строительство началось, то почему-то "внезапно" выяснилось, что под этот мост попадают памятники, которые надо переносить. Конечно, памятнику под мостом - не место. Но сметой строительства перенос этих памятников не предусмотрели, и об их дальнейшей судьбе заранее не подумали.
Хотя о том, что они попадают под мост, стало известно еще прошлой весной, когда ожидали решения госэкспертизы по объекту. Загадку с этим "провалом памяти" пытались разрешить специалисты, представители общественных организаций и приморские журналисты на прошедшем в редакции газеты "Владивосток" в минувший четверг "круглом столе", условно названном "Память - под мостом".
Речь в основном шла о памятнике Морякам торгового флота, погибшим во время Второй мировой войны, хотя под мост попали и памятник А.С. Пушкину в сквере им. Пушкина, открытый еще в царское время, и памятный знак на причале, где будет возведен северный пилон моста. Бюст Пушкина сегодня хранится где-то на складе в ожидании установки в сквере рядом с Художественным училищем. Памятный знак ждет какого-то особого решения, а памятник морякам торгового флота еще осенью прошлого года был огорожен глухим забором и затем упакован в огромный ящик на своем исконном месте, где его открыли в 1967 г.
Сегодня он уже выключен из историко-культурной среды города, поскольку к нему сегодня нельзя подойти и возложить цветы. И никто не гарантирует этого доступа вплоть до окончания строительства. И по этому поводу несколькими присутствовавшими было высказано мнение, что это непременно надо исправить - чтобы хотя бы к 65-летию окончания войны, то есть к 9 мая следующего года, памятник перенести в доступное и подобающее его статусу место либо открыть доступ на этом месте, потому что далее неизвестно, сколько ветеранов доживут до счастливого окончания строительства моста, если памятник все-таки останется под ним. Правда, вряд ли по техническим условиям строительства такой доступ теперь возможен. Есть варианты переноса памятника. Они таковы: вправо-влево от моста в районе Лазо, сквер Юнг в районе ул. Бестужева и Верхнепортовой, район МГУ им.Невельского, район "снегоотвала" у штаба ТОФ на Корабельной набережной.
Надо отметить, что ректор Морского университета Сергей ОГАЙ предложил перенести памятник в район этого вуза, чтобы он наряду с морским музеем стал одним из компонентов будущей мемориально-исторической зоны. В дальнейшем здесь же предполагается построить часовню покровителя моряков Николая Чудотворца и включить в нее ряд иных мемориальных элементов, которые будут служить воспитанию нового поколения моряков и находиться под их опекой. Причем здесь места под памятник больше, чем в районе Лазо, и оно после сноса ветхого частного сектора может стать удобным для торжеств высокого уровня.
Как выяснилось, памятники Владивостока после ликвидации жилкомхоза советских времен оказались безхозными и какое-никакое внимание к ним общественных организаций и горожан не панацея от их гибели. Университет не против стать собственником памятника морякам торгового флота с соответствующей ответственностью перед "историей" и горожанами. Стоит отметить, что присутствовавший на обсуждении главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК отметил, что перенос памятника не столь простое дело, как это представляется многим. Прежде всего, надо определиться с местом переноса, а для этого действительно должны поступить реальные предложения. Пожалуй, более верным было бы найти место памятнику в центре города, что соответствует его значимости. А перенос на Эгершельд снижает ранг памятника, его доступность. Хотя есть скалистое место в районе ул. Крыгина, где он мог бы смотреться довольно выигрышно. Надо бы посмотреть район сквера около Дома офицеров флота - может быть, здесь. Главное - свое веское слово должны сказать горожане. И место, и варианты привязки - все это может быть обсуждено на архитектурном совете города, чтобы принять форму рекомендаций. Что же касается конкретного решения о переносе, то его на местном уровне должны принять люди, наделенные соответствующими полномочиями.
Пессимизм по поводу разумного и быстрого решения вопроса по переносу памятника Морякам торгового флота выразили заведующий кафедрой архитектуры ДВГТУ Юрий ЛИХАНСКИЙ и руководитель пресс-центра ДВМП Андрей ОСТРОВСКИЙ. К ним присоединился и главный архитектор, отметивший, что, как правило, проработка предлагаемого под общегородские цели участка выявляет, что у него уже есть собственник. Намного было бы проще, если бы решать вопрос требовалось по муниципальной земле.
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