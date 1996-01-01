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Мифы и легенды подземелий Владивостока
Первая из двух запланированных на этот месяц лекций "Малоизвестные страницы истории Владивостока" прошла 15 мая в библиотеке имени Горького. Представители владивостокского диггер-клуба рассказали не только о совместной экспедиции с дайверами в залив Владимира (Ольгинский район), где они изучали подземные сооружения Владимиро-Ольгинской военно-морской базы, но и разоблачили многие мифы о подземных сооружениях нашего города.
Сколько, например, ходит слухов о таинственных подземных ходах на остров Русский, о том, что подземными ходами, связанными между собой, можно пройти чуть ли не весь город… На самом деле же это всего лишь мифы, что просто и ясно поведали на лекции. На самом деле отрицать, что под Владивостоком находятся некие сооружения никто из представителей диггер-клуба не собирался: сооружения есть, только по отдельности, не связанные между собой, и в большинстве случаев это просто бомбоубежища или какие-либо подземные склады - ведь город то изначально военный.
Но основная тема лекции состояла в рассказах о совместной с дайверами экспедиции в подземные сооружения Владимиро-Ольгинской военно-морской базы. Члены клуба показали на фотографиях все то, что успели обследовать в этом объекте, а также рассказали о ходе самой экспедиции, небольшую предысторию этой базы. Функция же дайверов состояла в изучении найденной в той же местности затонувшей подводной лодки. Подземные сооружения Владимиро-Ольгинской военно-морской базы изучены еще не до конца и, по словам диггеров, будет изучаться либо в этом году, либо в следующем.
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