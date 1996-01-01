Лучшие из лучших разыграли финальный кубок игры "Что? Где? Когда?"

Финальный Кубок Владивостока по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" разыграли студенты 14 мая в Пушкинском театре. Участие в игре приняли только 7 лучших команд: "Union" (Таможенная Академия), "Навигатор" (МГУ), "Mind Union" (ДВГТУ), "Дурь" (ДВГУ), "Генералы" (ВГМУ), "Штормовое предупреждение" (Дальрыбвтуз), "IT-crowd" (ВГУЭС).

Всего лишь 2 тура битвы лучших умов университетов Владивостока, финальная "перестрелка" и несколько перерывов - и вот определена команда-победитель на 2009 год. Но это только на первый взгляд кажется, что все так просто. На самом деле вопросы своей сложностью были действительно достойны финала и победителей этого финала. В свою очередь организаторы Кубка постарались на славу: для гостей и для участников было приготовлено множество сюрпризов, перерывы сопровождались зажигательными песнями в исполнении Александра ШПАКА, также игру посетили представители администрации города Владивостока.

Итак, после жарких сражений интеллекта первое место заняла команда ДВГУ "Дурь", второе - команда ВГМУ "Генералы" и третье - команда ВГУЭС "IТ-crowd". Теперь переходящий Кубок интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" находится в руках ДВГУ, и ребята, похоже, не собираются его упускать в дальнейшем.