22 мая Алексею Туркалову, директору государственного Владивостокского цирка, исполняется 50 лет!

Уважаемый Алексей Олегович, поздравляем Вас с первым пятидесятилетием! Здоровья Вам, удачи и творческих успехов. Желаем Вам еще много лет быть таким же жизнерадостным и приветливым, каким мы Вас знаем. Спасибо Вам за положительные эмоции, которые Владивостокский цирк дарит жителям Приморского края. Они так нужны нам в это нелегкое время. И вы не унывайте в трудную минуту. Улыбайтесь чаще и пусть невзгоды обойдут Ваш дом стороной. Жизнь прекрасна! Помните, в 50 лет все только начинается!

Администрация

г. Владивостока, Дума

г. Владивостока, коллектив Владивостокского цирка, редакция "Золотого Рога".