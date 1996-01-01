Граффити - в дизайн города

Если уж молодым людям так хочется рисовать на стенах, надо делать это цивилизованно - так решил командир ДНД г. Арсеньева А. Богатырев и предложил провести конкурс граффити.

Первый этап конкурса под девизом "Я хочу - я могу!" решено провести 1 июня. Предварительно состоится просмотр эскизов, а затем победителю будет предоставлено право оставить свой рисунок на стене стадиона "Восток". Девиз второго этапа - "Мы хотим - мы можем!" Здесь уже будут выявлены лучшие команды поклонников граффити, которые раскрасят трансформаторные будки. Ну, а третий этап будет посвящен 75-летию со дня рождения Юрия ГАГАРИНА, его тема - "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Финальный этап конкурса будет приурочен ко Дню города.