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Фееричная ночь в музее-4

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

16 мая в столице Приморского края была особая ночь - "Ночь музеев". Акция проводится во Владивостоке в четвёртый раз, и в этом году она прошла под девизом "Через тернии к звездам".

Мемориальный музей В.К. Арсеньева встречал посетителей мушкетёрами, феей, мультяшным персонажем Лунтиком и летним кафе, в котором любой желающий мог испробовать французскую выпечку и выпить чашечку кофе или чая.

Первым номером программы музея были песни на французском языке, исполняемые студентами ВГУЭС и ДВГУ. Особый фурор произвела группа из ДВГУ с композицией собственного сочинения. Программа "Гороскоп французских ароматов" проходила здесь же, где посетителей радушно встречала хозяйка салона Маргарита Николаевна. Парфюм разделили на четыре стихии: вода, воздух, огонь и земля. Также в программу Мемориального музея В.К. Арсеньева входило дефиле моделей, которые продемонстрировали восторженной публике яркие и элегантные наряды, а завершала всё молодёжная дискотека под открытым небом.

В музей им. Арсеньева выстроилась очередь! Но скучать никому не пришлось: на улице громко играла зажигательная музыка, а у дверей музея девушки предлагали всем желающим купить забавные, яркие воздушные шары, массовый запуск которых производился здесь же в 00 часов 30 минут. В зале Гражданской войны были представлены мотоцикл, обмундирование и снаряжение тех времён. Следующим располагается зал Отечественной войны. В него было не протолкнуться, собралось много народа, всем хотелось посмотреть на выступающего здесь мима. Также в музее им. Арсеньева проходили: выставка холодного оружия "Магия клинка: по ту сторону империи", на которой было представлено оружие России, Китая, Японии и других стран мира; фотовыставка "Парад планет", которая впечатлила и потрясла до глубины души! Но и это ещё не всё! Также в музее проходило показательное выступление "Путь воина". Посетителям было предложено наглядно ознакомиться с техникой фехтования.

В доме-музее семьи Сухановых - старинный буфет, самовар, чайный сервиз - предметы тех времён. А в зале напротив был полный ажиотаж! На большом столе разбросаны десятки различных журналов, ножницы, клей, краски, спреи и маркеры. Потом начинаешь понимать, что каждый из этих людей ищет в журналах... своё счастье! Точнее, картинку, которая даёт ему ассоциацию с его личным счастьем. А этажом выше можно было узнать своё будущее. Конечно, если суметь найти окончание очереди к звёздному оракулу, так как желающих барышень было не счесть. "Девчонки, да всё у вас будет хорошо, идите домой," - сказала женщина, обращаясь к теснившимся на лестнице девушкам, ждущим своей очереди. Конечно, хорошо, а как же иначе? Ведь, как известно, чтобы знать своё будущее, нужно помнить прошлое и осознавать настоящее.

В общем, массу положительных эмоций и позитива получили все. Улыбка и отличное настроение - вот то, что отличало каждого из посетителей музеев. С уверенностью можно сказать, что тот, кто провёл тот вечер, сидя на диване, потерял многое. Ведь такое событие светит нам снова лишь через год. Что ж, будем с нетерпением ждать!

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