Россия глазами русских

Игорь Соловьев рассказал "ЗР", как он стал журналистом, который едет по России на "Жигулях" шестой модели 97-го года выпуска... Конечно же, это кино!

Именно так решили рассказать о нашей стране авторы нового документального фильма Trans Russia. Два известных в мире кино француза Оливье Габерсек и Бертран Норман, в этом проекте режиссер и оператор, проехав по дорогам России тысячи километров и отсняв десятки метров пленки в городах и весях огромной страны, завершили съемки пару недель тому назад во Владивостоке. Главным героем в фильме, по идее авторов, стал путешествующий на "Жигулях" русский журналист. Эту роль сыграл режиссер владивостокской киностудии "Русский Остров Фильм" Игорь СОЛОВЬЕВ.

- Игорь, как вы попали в проект?

- Совершенно случайно. Сниматься должен был другой человек, настоящий журналист из Нижнего Новгорода, а меня пригласили участвовать в этой работе в качестве второго оператора. Когда начались съемки, журналист по личным обстоятельствам покинул проект и Оливье Габерсек предложил эту роль мне. Так я стал журналистом, который едет по стране на "Жигулях" шестой модели 97-го года выпуска. Думаю, что в фильме все-таки главный герой не я, а эти "Жигули", продирающиеся через все наши российские дебри.

- Для вас это было чем-то новым?

- Абсолютно. Получилось довольно странно. В новой трактовке фильма речь пошла о человеке, который постоянно мотался по стране самолетом и на самом деле не знал, какая эта страна. Она где-то там, под крылом. До этого проекта для меня Россия - это в основном аэропорты. Я первый раз увидел многие российские города. Мы проехали за 33 дня 12 тыс. километров. Где как не в России можно проехать такое расстояние в одной стране. Я почувствовал, какая она огромная. Интересно было смотреть, как меняется природа, меняются люди.

Этот фильм с самого начала задумывался как позитивный. Никакой политики и экономики. Только люди, которые живут в России. Там, кстати, заметно, что чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем люди интереснее. Буквально до Владимира доехали - уже народ другой, а когда приехали в Иркутск или Читу, вот там настоящие люди живут.

- Был ли сценарий или все решения возникали по ходу дела?

- Был синопсис фильма. Главная идея - человек едет и по дороге встречается с людьми. С кем встретится, про то и будет фильм. Встречи совершенно случайные. В Улан-Удэ, например, я подошел к двум девушкам-буряткам, студенткам, как оказалось, просто сидящим на улице. Они рассказали, как они знают и понимают город, где нужно побывать, чтобы запомнился именно он. Получилась на самом деле очень интересная беседа.

Или другой пример, в маленькую деревушку порт Байкал мы приехали в 8 часов утра. На улицах еще никого нет. И только один человек лет 60 стоял и кормил кур. Мы к нему обратились, и он нас сразу пригласил в дом чаю попить. А потом рассказал, что такое Байкал и каким он был раньше. Работало там когда-то 5 рыболовецких колхозов, а сейчас один остался.

- А во Владивостоке что привлекло?

- Здесь снимали последние кадры. "Жигуленок" спустился на Эгершельде к самому морю, проехал по косе к маяку, насколько хватало дороги. Остановился. Дальше - маяк и море. Владивосток - особый город, он отличается от других. Когда я спросил Бертрана Нормана, который был на Дальнем Востоке впервые, какой город понравился больше всех, он назвал Казань и Владивосток. И, конечно, Байкал. А Оливье Габерсек давно с нашим городом связан, и, как он сам говорит, у него три любимых города в мире: Париж, Любляна, потому что корни словенские, и Владивосток.

- Каким образом он связан с Владивостоком?

- Он принимал участие еще в самых первых фестивалях французского кино, проходивших здесь. Потом помогал в организации фестивалей "Пасифик меридиан". Оливье всегда приезжает на этот фестиваль, потому что здесь происходят интересные встречи, появляются новые контакты. И в этом году он планирует показать фильм о России на фестивале во Владивостоке. Поэтому сейчас главная задача - успеть его смонтировать.

Материала, в общем, было снято порядка 80 часов. И теперь из этого нужно сделать всего 52 минуты фильма. Но Оливье говорил, что подумывает о том, чтобы сделать полнометражный фильм на 90 минут для проката в кинотеатрах Франции. У них документальное кино в кинотеатрах показывают.

- Помимо фестиваля этот фильм увидят в России?

- Еще до начала съемок велись переговоры со Вторым каналом и, возможно, что там он и будет показан. Но сначала он пройдет во Франции на телеканалах в канун наступления года России во Франции. Они делали этот фильм для телеканала "Вояж", который рассказывает о путешествиях. В России можно ожидать его показа, думаю, только после нового года.