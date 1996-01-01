Зарядись "Позитивом 2009"

16 мая в 10.00 во Владивостоке на стадионе ДВГТУ (фуникулер) откроется фестиваль альтернативной кульуры и спорта "ПОЗИТИВ 2009", который станет одним из самых интересных событий весны в столице Приморья.

Как рассказал Матвей Кравченко, президент ВМОО "Альтернатива", в программе фестиваля: соревнования skate-contest в номинациях "Юниоры" и "Профессионалы"; OLLIE (самый высокий прыжок); конкурс граффити (заявки на участие принимаются в магазине "Advance"). Мероприятие проводится при поддержке Управления по делам молодежи Администрации Владивостока, Владивостокской молодежной организацией по поддержке нетрадиционных видов искусств "Альтернатива" и Дальневосточного государственного технического университета.

Дополнительная информация по тел. 987-565.