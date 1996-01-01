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Школа искусств отмечает юбилей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сороколетний юбилей отметила самая крупная во Владивостоке Детская школа искусств №6. Практически треть жизни города школа выпускала творческих, креативных и одаренных детей, которые отстаивали репутацию Владивостока на конкурсах и фестивалях международного уровня.

Вся творческия элита Приморья собралась в стенах краевого центра народной культуры. Чествовать альма-матер пришли бывшие ученики, представители администрации г. Владивостока, ректоры и преподаватели вузов города. В честь значимого события в культурной жизни города, на концерте выступали уже довольно известные коллективы: балетная труппа "Эсперанс", камерный оркестр "Прелюбдия", хор "Искорки" и многие другие, всего исполнено 25 номеров. С 1969 года в в школе детей обучают по 4 направлениям: музыкально-хоровое, театральное, художественное и хореографическое. Преподавателям есть чем и кем гордиться. В этом году каждое отделение, каждый класс (духовой, хоровой. скрипичный, фортепьяно) - заняли какие-то места на городских и краевых конкурсах. Даже сейчас дети, обучающиеся в школе на разных специализациях, участвуют во всех фестивалях и конкурсах международного уровня - в Китае, Японии, Кореи.

- В будущем нам очень бы хотелось, - говорит АЛЕСАРОВА Елена Викторовна, преподаватель класса фортепьяно, - чтобы увеличилось колличество детей, ведь, к сожалению, все больше ребят ходит в основном в компьютерные классы, на курсы инностранных языков. Безусловно, такие тенденции диктует нам современность, но все же не мало детей, которые совмещают танцы, языки, различные кружки, обучаясь в классе фортепьяно. Художники, выпущенные и обучающиеся в школе, тоже делают большие успехи: ы этом году у них было огромное колличество выставок, они оформляли выставки в картинную галлерею, в том числе и за рубужом - в Японии, например.

Талантливые дети всегда были "на расхват", вузы города стремятся брать детей из различных школ искусств, ведь в дальнейшем они отстаивают престиж учебных заведений на соревнованиях, конкурсах и фестивалях разного масштаба. Выпускники ДШИ №6 во окончании школы получают аттестат, который помогает им поступить в тот или иной вуз, более того, могие из них получили "Золотую лиру", которая дет возможность поступать в любой вуз города.

Ко всему прочему, нужно добавить, что это единственнаяшкола, в которой есть театральное отделение, больше актерскому мастерству в городе не учат нигде.

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