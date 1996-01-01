Какой же он - вьетнамский феномен?

"Вьетнамский феномен" открылся в Научном музее Дальневосточного государственного университета 30 апреля. Это выставка, которая посвящена 30-летию вьетнамоведения в ДВГУ и организованная при поддержке Генерального консульства СРВ во Владивостоке, Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом, Вьетнамского Культурно-образовательного центра и музея ДВГУ.

Посетители "Вьетнамского феномена" могут увидеть материалы организаторов и фотографии, предоставленные преподавателями и студентами, изучающими вьетнамский язык в Восточном институте ДВГУ. Как известно, именно с 30 апреля по традиции начинаются Дни Вьетнама в нашем городе. В рамках выставки были подведены итоги VII Олимпиады по вьетнамскому языку и награждены грамотами и денежными премиями все победители. "Вьетнамский феномен" будет радовать посетителей всего лишь неделю, и увидеть нечто подобное можно будет лишь в следующем году.