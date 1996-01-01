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Спектакль в подарок ветеранам
Почти 2,5 тыс. ветеранов Второй мировой войны и членов их семей получили к Дню Победы бесплатные билеты в театр им. Горького. Оплатил подарок депутат Законодательного собрания Приморского края Галуст АХОЯН, который пять последних лет чествует ветеранов за счет собственных средств.
- Это люди, которые подарили нам Победу в великой войне и Свободу, и мы в неоплатном долгу перед ними, - говорит Галуст Ахоян.
Билеты ветеранам на избирательном округе депутата разнесли его помощники, вручив каждому цветы, коробку конфет и по 1 тыс. руб. Но в Ленинском районе Владивостока живут около 400 участников войны. Остальные 2 тыс. билетов в театр распространили городская и краевая организации ветеранов, а также штаб Тихоокеанского флота.
Ветераны получили билеты на замечательные спектакли - "Тетка Чарлея", "Рождественские грезы" и "Старший сын". Представления эмоционально зарядили пожилых людей, к тому же дали возможность ветеранам еще раз встретиться и пообщаться, вспомнить боевую молодость в праздничной обстановке.
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